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США ввели визовые ограничения против 43 белорусских чиновников
США ввели визовые ограничения против 43 белорусских чиновников
США ввели визовые ограничения против 43 белорусских чиновников по обвинениям в "подрыве демократии", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T01:23
2021-02-19T02:06
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энтони блинкен
белоруссия
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в мире
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США ввели визовые ограничения против 43 белорусских чиновников по обвинениям в "подрыве демократии", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Сегодня США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, наложив визовые ограничения на 43 лица в Белоруссии, ответственных за подрыв белорусской демократии. Таким образом, им в целом запрещен въезд в США", - говорится в письменном заявлении Блинкена.По его словам, в список будут включены высокопоставленные работники судов, руководство правоохранительных органов и рядовые сотрудники, задерживавшие участников акций протеста, а также судьи, прокуроры и работники вузов.Он напомнил, что ранее США уже дважды вводили визовые ограничения против ряда лиц в Белоруссии и России за "подрыв демократии в Белоруссии", в общей сложности против 66 человек."США продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений при проведении выборов в Белоруссии, нарушений прав человека в связи с выборами и последующих репрессий", - заключил Блинкен.США заявили, что не считают легитимными прошедшие ранее в Белоруссии президентские выборы и призывают к проведению новых выборов под международным наблюдением. Госдеп также призывал оппозицию и власти страны к диалогу. Несмотря на разногласия с нынешними белорусскими властями, госдеп заявлял, что наличие посла в Минске будет соответствовать интересам США. Посол Джули Фишер уже назначена на эту должность, но в Минск пока не приезжала.
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россия, минск, вашингтон, энтони блинкен, белоруссия, сша, в мире

США ввели визовые ограничения против 43 белорусских чиновников

01:23 19.02.2021 (обновлено: 02:06 19.02.2021)
 
© REUTERS / Alex Edelman/Pool Энтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© REUTERS / Alex Edelman/Pool
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США ввели визовые ограничения против 43 белорусских чиновников по обвинениям в "подрыве демократии", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Сегодня США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, наложив визовые ограничения на 43 лица в Белоруссии, ответственных за подрыв белорусской демократии. Таким образом, им в целом запрещен въезд в США", - говорится в письменном заявлении Блинкена.
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По его словам, в список будут включены высокопоставленные работники судов, руководство правоохранительных органов и рядовые сотрудники, задерживавшие участников акций протеста, а также судьи, прокуроры и работники вузов.
"США по-прежнему обеспокоены продолжающимся насильственным подавлением мирных протестующих, поддерживающих демократию активистов и журналистов, которое творит режим Лукашенко. Обыски в правозащитной организации "Весна", Белорусской ассоциации журналистов, у членов независимых профсоюзов, а также приговор журналисткам Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой внушают особое беспокойство", - заявил Блинкен.
Он напомнил, что ранее США уже дважды вводили визовые ограничения против ряда лиц в Белоруссии и России за "подрыв демократии в Белоруссии", в общей сложности против 66 человек.
"США продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений при проведении выборов в Белоруссии, нарушений прав человека в связи с выборами и последующих репрессий", - заключил Блинкен.
США заявили, что не считают легитимными прошедшие ранее в Белоруссии президентские выборы и призывают к проведению новых выборов под международным наблюдением. Госдеп также призывал оппозицию и власти страны к диалогу. Несмотря на разногласия с нынешними белорусскими властями, госдеп заявлял, что наличие посла в Минске будет соответствовать интересам США. Посол Джули Фишер уже назначена на эту должность, но в Минск пока не приезжала.
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