https://ria.ru/20210219/ogranicheniya-1598108150.html

США ввели визовые ограничения против 43 белорусских чиновников

США ввели визовые ограничения против 43 белорусских чиновников

США ввели визовые ограничения против 43 белорусских чиновников по обвинениям в "подрыве демократии", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T01:23

2021-02-19T01:23

2021-02-19T02:06

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вашингтон

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. США ввели визовые ограничения против 43 белорусских чиновников по обвинениям в "подрыве демократии", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Сегодня США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, наложив визовые ограничения на 43 лица в Белоруссии, ответственных за подрыв белорусской демократии. Таким образом, им в целом запрещен въезд в США", - говорится в письменном заявлении Блинкена.По его словам, в список будут включены высокопоставленные работники судов, руководство правоохранительных органов и рядовые сотрудники, задерживавшие участников акций протеста, а также судьи, прокуроры и работники вузов.Он напомнил, что ранее США уже дважды вводили визовые ограничения против ряда лиц в Белоруссии и России за "подрыв демократии в Белоруссии", в общей сложности против 66 человек."США продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений при проведении выборов в Белоруссии, нарушений прав человека в связи с выборами и последующих репрессий", - заключил Блинкен.США заявили, что не считают легитимными прошедшие ранее в Белоруссии президентские выборы и призывают к проведению новых выборов под международным наблюдением. Госдеп также призывал оппозицию и власти страны к диалогу. Несмотря на разногласия с нынешними белорусскими властями, госдеп заявлял, что наличие посла в Минске будет соответствовать интересам США. Посол Джули Фишер уже назначена на эту должность, но в Минск пока не приезжала.

https://ria.ru/20210218/belorussiya-1598029386.html

https://ria.ru/20210218/belsat-1598097845.html

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белоруссия

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россия, минск, вашингтон, энтони блинкен, белоруссия, сша, в мире