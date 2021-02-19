https://ria.ru/20210219/obstrel-1598125944.html

В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Горловки со стороны силовиков

В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Горловки со стороны силовиков

Украинские силовики в пятницу утром обстреляли поселок Зайцево на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:56

2021-02-19T09:56

2021-02-19T09:56

зайцево

сцкк

донецкая народная республика

горловка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу утром обстреляли поселок Зайцево на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, обстрел с позиций украинских силовиков велся в момент проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения."Сегодня в 07.55 и 07.58 (мск)... вооруженные формирования Украины дважды совершили массированный обстрел населенного пункта (Зайцево - ред.) из тяжелого вооружения, выпустив в общей сложности 20 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210217/plennye-1597915535.html

https://ria.ru/20210217/konferentsiya-1597908449.html

зайцево

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зайцево, сцкк, донецкая народная республика, горловка, в мире