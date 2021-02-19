В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Горловки со стороны силовиков
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу утром обстреляли поселок Зайцево на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, обстрел с позиций украинских силовиков велся в момент проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения.
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"Сегодня в 07.55 и 07.58 (мск)... вооруженные формирования Украины дважды совершили массированный обстрел населенного пункта (Зайцево - ред.) из тяжелого вооружения, выпустив в общей сложности 20 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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