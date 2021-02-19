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Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов
Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов
Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ, передает корреспондент... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:41
2021-02-19T14:40
россия
белоруссия
нефть
экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.Документ подписан в пятницу в Москве министром транспорта РФ Виталием Савельевым и министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменко. Правительство России в конце января одобрило проект этого соглашения, президент Белоруссии Александр Лукашенко - 16 февраля. Документ предусматривает возможность перевалки предприятиями Белоруссии 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 миллиона в 2021 году, 3,2 миллиона в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло."Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 миллиона тонн. По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 миллиона тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал - около 2 миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами", - сказал Савельев.Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay - если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Эти минимально гарантированные объемы, согласно документу, стороны согласовывают на очередной год не позднее ноября предыдущего года. На 2021 год согласован объем в 2 миллиона тонн.Как заявил Авраменко, уже планируется заключение контрактов с белорусскими экспортерами. "Я рад, что нам удалось договориться, соответственно планируется подписание соответствующих коммерческих контрактов. В первую очередь, это наши экспортеры, которые экспортируют нефтепродукты. Соглашение даст существенный толчок и даст дополнительные возможности по открытию альтернативного маршрута по доставке нефтепродуктов", - сказал Авраменко, добавив, что речь идёт о "Белорусской нефтяной компании", "Новой нефтяной компании", "Мозырском нефтеперерабатывающем заводе" и предприятии "Нафтан".Стороны также подписали межправительственное соглашение о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности. Оно позволит сформировать унифицированный механизм взаимодействия между государствами, обеспечивающий своевременное выявление, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозках пассажиров и грузов в международном сообщении, а также каботажных автоперевозках грузов.
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россия, белоруссия, нефть, экономика

Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов

13:41 19.02.2021 (обновлено: 14:40 19.02.2021)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Документ подписан в пятницу в Москве министром транспорта РФ Виталием Савельевым и министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменко. Правительство России в конце января одобрило проект этого соглашения, президент Белоруссии Александр Лукашенко - 16 февраля. Документ предусматривает возможность перевалки предприятиями Белоруссии 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 миллиона в 2021 году, 3,2 миллиона в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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"Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 миллиона тонн. По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 миллиона тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал - около 2 миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами", - сказал Савельев.
Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay - если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Эти минимально гарантированные объемы, согласно документу, стороны согласовывают на очередной год не позднее ноября предыдущего года. На 2021 год согласован объем в 2 миллиона тонн.
Как заявил Авраменко, уже планируется заключение контрактов с белорусскими экспортерами. "Я рад, что нам удалось договориться, соответственно планируется подписание соответствующих коммерческих контрактов. В первую очередь, это наши экспортеры, которые экспортируют нефтепродукты. Соглашение даст существенный толчок и даст дополнительные возможности по открытию альтернативного маршрута по доставке нефтепродуктов", - сказал Авраменко, добавив, что речь идёт о "Белорусской нефтяной компании", "Новой нефтяной компании", "Мозырском нефтеперерабатывающем заводе" и предприятии "Нафтан".
Стороны также подписали межправительственное соглашение о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности. Оно позволит сформировать унифицированный механизм взаимодействия между государствами, обеспечивающий своевременное выявление, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозках пассажиров и грузов в международном сообщении, а также каботажных автоперевозках грузов.
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