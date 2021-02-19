https://ria.ru/20210219/nato-1598252549.html

В Госдуме назвали желание ослабить НАТО естественным

В Госдуме назвали желание ослабить НАТО естественным

Желание ослабления НАТО должно быть вполне естественным для России, так как альянс несет политические и военные угрозы не только Москве, но и всему миру, сказал РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T22:46

2021-02-19T22:46

2021-02-19T22:46

россия

дмитрий новиков

госдума рф

нато

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Желание ослабления НАТО должно быть вполне естественным для России, так как альянс несет политические и военные угрозы не только Москве, но и всему миру, сказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.Выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, президент США Джо Байден заявил, что РФ "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО…, хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". По его словам, "Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом", в связи с чем президент США отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.По словам депутата, деятельность НАТО несет серьезные политические и военные угрозы и риски для всего современного мира, поэтому желание ослабить альянс должно быть естественным не только для России, но и для других здравомыслящих стран."Другое дело, занимается ли Россия этим целенаправленно, есть ли у нас такие возможности. Здесь очень много мистификаций со стороны наших оппонентов, очень много элементов информационной войны, но если подходить концептуально, то НАТО вообще не имеет права на существование после разрушения Варшавского договора", - добавил парламентарий.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20210219/nato-1598174965.html

https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий новиков, госдума рф, нато, джо байден, сша, в мире