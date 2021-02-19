https://ria.ru/20210219/nalogi-1598196283.html

Минфин подготовил меры по повышению собираемости налогов

Минфин подготовил меры по повышению собираемости налогов

Минфин России подготовил законопроект, содержащий меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, а также меры по повышению эффективности налоговой системы и... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:21

2021-02-19T16:21

2021-02-19T16:21

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минфин России подготовил законопроект, содержащий меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, а также меры по повышению эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса, говорится в сообщении министерства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова."Законопроект содержит как меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, так и меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса. Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот. Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур", - сообщил Сазанов.Отмечается, что документ подготовлен для выполнения положений основных направлений налоговой политики на 2021-2023 годы.

https://ria.ru/20210219/nalog-1598128862.html

россия

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россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика