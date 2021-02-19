https://ria.ru/20210219/nachalnik-1598202358.html

Костромской начальник СИЗО использовал заключенных для ремонта квартиры

Костромской начальник СИЗО использовал заключенных для ремонта квартиры

Начальник расположенного в Галиче СИЗО-2 задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, следствие полагает, что он привлекал заключенных к ремонту... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:56

2021-02-19T16:56

2021-02-19T16:56

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

костромская область

галич

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Начальник расположенного в Галиче СИЗО-2 задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, следствие полагает, что он привлекал заключенных к ремонту своей квартиры и покупал стройматериалы за счет работодателя, сообщило СУСК РФ по Костромской области.Он "был задержан", "ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ" (превышение должностных полномочий), по которой предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.Часть строительных материалов для ремонта приобреталась за счет изолятора при дальнейшей их транспортировке силами и средствами федерального казенного учреждения, утверждает следствие.Уголовное дело возбуждено в отношении начальника СИЗО №2 на основании материалов, представленных региональными управлениями ФСБ и МВД России.

https://ria.ru/20210217/sizo-1597789596.html

https://ria.ru/20210208/proverki-1596558156.html

россия

костромская область

галич

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), костромская область, галич, происшествия