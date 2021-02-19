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Костромской начальник СИЗО использовал заключенных для ремонта квартиры
Костромской начальник СИЗО использовал заключенных для ремонта квартиры
Начальник расположенного в Галиче СИЗО-2 задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, следствие полагает, что он привлекал заключенных к ремонту... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:56
2021-02-19T16:56
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
костромская область
галич
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Начальник расположенного в Галиче СИЗО-2 задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, следствие полагает, что он привлекал заключенных к ремонту своей квартиры и покупал стройматериалы за счет работодателя, сообщило СУСК РФ по Костромской области.Он "был задержан", "ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ" (превышение должностных полномочий), по которой предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.Часть строительных материалов для ремонта приобреталась за счет изолятора при дальнейшей их транспортировке силами и средствами федерального казенного учреждения, утверждает следствие.Уголовное дело возбуждено в отношении начальника СИЗО №2 на основании материалов, представленных региональными управлениями ФСБ и МВД России.
https://ria.ru/20210217/sizo-1597789596.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), костромская область, галич, происшествия

Костромской начальник СИЗО использовал заключенных для ремонта квартиры

16:56 19.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Начальник расположенного в Галиче СИЗО-2 задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, следствие полагает, что он привлекал заключенных к ремонту своей квартиры и покупал стройматериалы за счет работодателя, сообщило СУСК РФ по Костромской области.
"По версии следствия, в 2019 году начальник следственного изолятора, используя свои полномочия вопреки интересам службы, явно превышая свои должностные полномочия, неоднократно незаконно привлекал в служебное и в нерабочее время подчиненных ему сотрудников к выполнению работ по ремонту квартиры, расположенной в городе Галиче, где он проживал", - говорится в сообщении.
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Он "был задержан", "ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ" (превышение должностных полномочий), по которой предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.
Часть строительных материалов для ремонта приобреталась за счет изолятора при дальнейшей их транспортировке силами и средствами федерального казенного учреждения, утверждает следствие.
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"Кроме того, в 2019-2020 годах обвиняемый издавал приказы о премировании сотрудников с целью получения части премий для себя. Таким способом он незаконно получил свыше 150 тысяч рублей", - отмечается в релизе.
Уголовное дело возбуждено в отношении начальника СИЗО №2 на основании материалов, представленных региональными управлениями ФСБ и МВД России.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Костромская областьГаличПроисшествия
 
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