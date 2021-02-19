https://ria.ru/20210219/myagkov-1598237287.html

"Иронию судьбы, или С легким паром!" покажут по ТВ в память о Мягкове

"Иронию судьбы, или С легким паром!" покажут по ТВ в память о Мягкове

Телеканал "Россия 1" покажет "Иронию судьбы, или С легким паром!" в воскресенье в память об артисте Андрее Мягкове, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:13

2021-02-19T20:13

2021-02-19T20:13

культура

умер андрей мягков

кино и сериалы

новости культуры

андрей мягков

россия-1 (телеканал)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" покажет "Иронию судьбы, или С легким паром!" в воскресенье в память об артисте Андрее Мягкове, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.Народный артист РСФСР Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова. Прощание с артистом состоится 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище."В воскресенье, 21 февраля, изменения в сетке. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" памяти Мягкова. В 13.15", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер андрей мягков, кино и сериалы, новости культуры, андрей мягков, россия-1 (телеканал)