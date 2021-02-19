Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210219/myagkov-1598237287.html
"Иронию судьбы, или С легким паром!" покажут по ТВ в память о Мягкове
"Иронию судьбы, или С легким паром!" покажут по ТВ в память о Мягкове
Телеканал "Россия 1" покажет "Иронию судьбы, или С легким паром!" в воскресенье в память об артисте Андрее Мягкове, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:13
2021-02-19T20:13
культура
умер андрей мягков
кино и сериалы
новости культуры
андрей мягков
россия-1 (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597969492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ab75e4f2abb81ff25d2895123517265.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" покажет "Иронию судьбы, или С легким паром!" в воскресенье в память об артисте Андрее Мягкове, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.Народный артист РСФСР Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова. Прощание с артистом состоится 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище."В воскресенье, 21 февраля, изменения в сетке. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" памяти Мягкова. В 13.15", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597969492_207:0:1167:720_1920x0_80_0_0_206924de5a00b0e82fa6e6dd786737e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер андрей мягков, кино и сериалы, новости культуры, андрей мягков, россия-1 (телеканал)

"Иронию судьбы, или С легким паром!" покажут по ТВ в память о Мягкове

20:13 19.02.2021
 
© Мосфильм, 1975Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Мосфильм, 1975
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" покажет "Иронию судьбы, или С легким паром!" в воскресенье в память об артисте Андрее Мягкове, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.
Народный артист РСФСР Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова. Прощание с артистом состоится 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище.
"В воскресенье, 21 февраля, изменения в сетке. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" памяти Мягкова. В 13.15", - рассказали в пресс-службе.
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром! - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 13:15Культура
Лучшая версия нас. Умер Андрей Мягков
 
КультураУмер Андрей МягковКино и сериалыНовости культурыАндрей МягковРоссия-1 (телеканал)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния