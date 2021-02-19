https://ria.ru/20210219/myagkov-1598237287.html
"Иронию судьбы, или С легким паром!" покажут по ТВ в память о Мягкове
"Иронию судьбы, или С легким паром!" покажут по ТВ в память о Мягкове
Телеканал "Россия 1" покажет "Иронию судьбы, или С легким паром!" в воскресенье в память об артисте Андрее Мягкове, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:13
2021-02-19T20:13
2021-02-19T20:13
культура
умер андрей мягков
кино и сериалы
новости культуры
андрей мягков
россия-1 (телеканал)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" покажет "Иронию судьбы, или С легким паром!" в воскресенье в память об артисте Андрее Мягкове, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.Народный артист РСФСР Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова. Прощание с артистом состоится 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище."В воскресенье, 21 февраля, изменения в сетке. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" памяти Мягкова. В 13.15", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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умер андрей мягков, кино и сериалы, новости культуры, андрей мягков, россия-1 (телеканал)
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" покажет "Иронию судьбы, или С легким паром!" в воскресенье в память об артисте Андрее Мягкове, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.
Народный артист РСФСР Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова. Прощание с артистом состоится 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище.
"В воскресенье, 21 февраля, изменения в сетке. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" памяти Мягкова. В 13.15", - рассказали в пресс-службе.