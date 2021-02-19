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На Крымском мосту открыли движение в сторону Керчи
На Крымском мосту открыли движение в сторону Керчи
Автомобильное движение на Крымском мосту открыли в сторону Керчи, в направлении Краснодарского края транспорт едет бесперебойно, сообщает оператор автомобильной РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:47
2021-02-19T22:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белогорск
краснодарский край
крымский мост
керчь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Автомобильное движение на Крымском мосту открыли в сторону Керчи, в направлении Краснодарского края транспорт едет бесперебойно, сообщает оператор автомобильной части моста - управление федеральных автомобильных дорог "Тамань".Движение по мосту в Крым в обоих направлениях было остановлено с 6.00 пятницы из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра. Ближе к вечеру возобновили движение в сторону Краснодарского края. В сторону Крыма это не позволили сделать снежные заносы и заторы на примыкающей к мосту трассе "Тавриду", которую в сторону Симферополя из-за плохих погодных условий закрыли до утра субботы.При этом, по данным оператора, дорожники и сотрудники ГИБДД делают все возможное, чтобы пробка, которая собралась на трассе "Таврида" в Ленинском районе, не увеличивалась."На месте в круглосуточном режиме работает 20 специалистов-дорожников, в их распоряжении 15 единиц техники: 10 комбинированных дорожных машин, два автогрейдера, эвакуатор, автомобиль пожарной части и шнекоротор", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что крымская федеральная трасса "Таврида" временно закрыта из-за снежного циклона на участке от Керчи до Белогорска. По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. На 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский, Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.
https://ria.ru/20210219/tavrida-1598193786.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белогорск, краснодарский край, крымский мост, керчь, общество

На Крымском мосту открыли движение в сторону Керчи

21:47 19.02.2021 (обновлено: 22:07 19.02.2021)
 
© Фото : Министерство транспорта РКПоследствия снегопада на Крымском мосту
Последствия снегопада на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Министерство транспорта РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Автомобильное движение на Крымском мосту открыли в сторону Керчи, в направлении Краснодарского края транспорт едет бесперебойно, сообщает оператор автомобильной части моста - управление федеральных автомобильных дорог "Тамань".
Движение по мосту в Крым в обоих направлениях было остановлено с 6.00 пятницы из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра. Ближе к вечеру возобновили движение в сторону Краснодарского края. В сторону Крыма это не позволили сделать снежные заносы и заторы на примыкающей к мосту трассе "Тавриду", которую в сторону Симферополя из-за плохих погодных условий закрыли до утра субботы.

"На Крымском мосту пропускают автомобили в Керченском направлении... В краснодарском направлении осуществляется бесперебойное движение", - говорится в сообщении.

При этом, по данным оператора, дорожники и сотрудники ГИБДД делают все возможное, чтобы пробка, которая собралась на трассе "Таврида" в Ленинском районе, не увеличивалась.
Последствия снегопада на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 16:08
В трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за циклона
"На месте в круглосуточном режиме работает 20 специалистов-дорожников, в их распоряжении 15 единиц техники: 10 комбинированных дорожных машин, два автогрейдера, эвакуатор, автомобиль пожарной части и шнекоротор", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что крымская федеральная трасса "Таврида" временно закрыта из-за снежного циклона на участке от Керчи до Белогорска. По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. На 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский, Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.
Пост на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БелогорскКраснодарский крайКрымский мостКерчьОбщество
 
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