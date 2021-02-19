На Крымском мосту открыли движение в сторону Керчи
21:47 19.02.2021 (обновлено: 22:07 19.02.2021)
© Фото : Министерство транспорта РКПоследствия снегопада на Крымском мосту
© Фото : Министерство транспорта РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Автомобильное движение на Крымском мосту открыли в сторону Керчи, в направлении Краснодарского края транспорт едет бесперебойно, сообщает оператор автомобильной части моста - управление федеральных автомобильных дорог "Тамань".
Движение по мосту в Крым в обоих направлениях было остановлено с 6.00 пятницы из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра. Ближе к вечеру возобновили движение в сторону Краснодарского края. В сторону Крыма это не позволили сделать снежные заносы и заторы на примыкающей к мосту трассе "Тавриду", которую в сторону Симферополя из-за плохих погодных условий закрыли до утра субботы.
"На Крымском мосту пропускают автомобили в Керченском направлении... В краснодарском направлении осуществляется бесперебойное движение", - говорится в сообщении.
При этом, по данным оператора, дорожники и сотрудники ГИБДД делают все возможное, чтобы пробка, которая собралась на трассе "Таврида" в Ленинском районе, не увеличивалась.
"На месте в круглосуточном режиме работает 20 специалистов-дорожников, в их распоряжении 15 единиц техники: 10 комбинированных дорожных машин, два автогрейдера, эвакуатор, автомобиль пожарной части и шнекоротор", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что крымская федеральная трасса "Таврида" временно закрыта из-за снежного циклона на участке от Керчи до Белогорска. По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. На 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский, Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.