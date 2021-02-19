https://ria.ru/20210219/most-1598247741.html

На Крымском мосту открыли движение в сторону Керчи

На Крымском мосту открыли движение в сторону Керчи

Автомобильное движение на Крымском мосту открыли в сторону Керчи, в направлении Краснодарского края транспорт едет бесперебойно, сообщает оператор автомобильной РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T21:47

2021-02-19T21:47

2021-02-19T22:07

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белогорск

краснодарский край

крымский мост

керчь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Автомобильное движение на Крымском мосту открыли в сторону Керчи, в направлении Краснодарского края транспорт едет бесперебойно, сообщает оператор автомобильной части моста - управление федеральных автомобильных дорог "Тамань".Движение по мосту в Крым в обоих направлениях было остановлено с 6.00 пятницы из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра. Ближе к вечеру возобновили движение в сторону Краснодарского края. В сторону Крыма это не позволили сделать снежные заносы и заторы на примыкающей к мосту трассе "Тавриду", которую в сторону Симферополя из-за плохих погодных условий закрыли до утра субботы.При этом, по данным оператора, дорожники и сотрудники ГИБДД делают все возможное, чтобы пробка, которая собралась на трассе "Таврида" в Ленинском районе, не увеличивалась."На месте в круглосуточном режиме работает 20 специалистов-дорожников, в их распоряжении 15 единиц техники: 10 комбинированных дорожных машин, два автогрейдера, эвакуатор, автомобиль пожарной части и шнекоротор", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что крымская федеральная трасса "Таврида" временно закрыта из-за снежного циклона на участке от Керчи до Белогорска. По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. На 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский, Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.

https://ria.ru/20210219/tavrida-1598193786.html

https://ria.ru/20210219/krym-1598169585.html

белогорск

краснодарский край

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белогорск, краснодарский край, крымский мост, керчь, общество