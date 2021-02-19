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Движение через Крымский мост снова закрыли
Движение через Крымский мост снова закрыли
Автодорожную часть моста через Керченский пролив второй раз за день закрыли из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:06
2021-02-19T16:56
туризм
новости - туризм
крымский мост
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Автодорожную часть моста через Керченский пролив второй раз за день закрыли из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Первый раз мост закрыли для автомобилей в шесть утра. Примерно в 08:30 движение в направлении Кубани частично восстановили, в сторону Крыма оно оставалось закрытым. Час спустя мост снова закрыли в обоих направлениях. "Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.По данным МЧС, погода в Крыму остается плохой: метель, туман, гололед, ветер до 20-25 метров в секунду. За ночь в районе Крымского моста выпала месячная норма осадков, сугробы выросли почти до полуметра. Синоптики предупреждают об угрозе схода лавин. Автомобилистов просят не ездить по трассе "Таврида", через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.Мост через Керченский пролив, соединяющий Краснодарский край и Крым, — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть моста открыли в мае 2018 года, движение пассажирских поездов началось в декабре 2019-го, а грузовых — 30 июня 2020-го.
https://ria.ru/20210219/krym-1598131416.html
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РИА Новости
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Крым засыпало: на Крымском мосту и в Симферополе - снежный коллапс
Снег по всему восточному Крыму, в том числе в Симферополе.
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туризм, новости - туризм, крымский мост, республика крым, общество

Движение через Крымский мост снова закрыли

11:06 19.02.2021 (обновлено: 16:56 19.02.2021)
 
© Фото : Министерство транспорта РКПост на въезде на Крымский мост
Пост на въезде на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Министерство транспорта РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Автодорожную часть моста через Керченский пролив второй раз за день закрыли из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Первый раз мост закрыли для автомобилей в шесть утра. Примерно в 08:30 движение в направлении Кубани частично восстановили, в сторону Крыма оно оставалось закрытым. Час спустя мост снова закрыли в обоих направлениях.
"Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, погода в Крыму остается плохой: метель, туман, гололед, ветер до 20-25 метров в секунду. За ночь в районе Крымского моста выпала месячная норма осадков, сугробы выросли почти до полуметра. Синоптики предупреждают об угрозе схода лавин.
Автомобилистов просят не ездить по трассе "Таврида", через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Краснодарский край и Крым, — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть моста открыли в мае 2018 года, движение пассажирских поездов началось в декабре 2019-го, а грузовых — 30 июня 2020-го.
Крым засыпало: на Крымском мосту и в Симферополе - снежный коллапс - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 10:39
В районе Крымского моста образовались полуметровые сугробы
 
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