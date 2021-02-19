https://ria.ru/20210219/most-1598135658.html

Движение через Крымский мост снова закрыли

Движение через Крымский мост снова закрыли

Автодорожную часть моста через Керченский пролив второй раз за день закрыли из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:06

2021-02-19T11:06

2021-02-19T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Автодорожную часть моста через Керченский пролив второй раз за день закрыли из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Первый раз мост закрыли для автомобилей в шесть утра. Примерно в 08:30 движение в направлении Кубани частично восстановили, в сторону Крыма оно оставалось закрытым. Час спустя мост снова закрыли в обоих направлениях. "Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.По данным МЧС, погода в Крыму остается плохой: метель, туман, гололед, ветер до 20-25 метров в секунду. За ночь в районе Крымского моста выпала месячная норма осадков, сугробы выросли почти до полуметра. Синоптики предупреждают об угрозе схода лавин. Автомобилистов просят не ездить по трассе "Таврида", через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.Мост через Керченский пролив, соединяющий Краснодарский край и Крым, — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть моста открыли в мае 2018 года, движение пассажирских поездов началось в декабре 2019-го, а грузовых — 30 июня 2020-го.

https://ria.ru/20210219/krym-1598131416.html

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Крым засыпало: на Крымском мосту и в Симферополе - снежный коллапс Снег по всему восточному Крыму, в том числе в Симферополе. 2021-02-19T11:06 true PT0M51S

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