https://ria.ru/20210219/most-1598122919.html

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

На Крымском мосту частично восстановили движение автомобилей, прерванное из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:29

2021-02-19T09:29

2021-02-19T10:19

республика крым

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. На Крымском мосту частично восстановили движение автомобилей, прерванное из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.Движение автомобилей по Крымскому мосту остановили в шесть утра. Это впервые произошло из-за плохой погоды: метели, отсутствия видимости и сильного бокового ветра. Железнодорожную часть моста не перекрывали, поезда проходят по расписанию.В ликвидации последствий непогоды участвуют 78 человек и 38 единиц техники.Мост через Керченский пролив, соединяющий Краснодарский край и Крым, — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть моста открыли в мае 2018 года, движение пассажирских поездов началось в декабре 2019-го, а грузовых — 30 июня 2020-го.

https://ria.ru/20210217/sochi-1597810665.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)