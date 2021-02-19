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На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
На Крымском мосту частично восстановили движение автомобилей, прерванное из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:29
2021-02-19T10:19
республика крым
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. На Крымском мосту частично восстановили движение автомобилей, прерванное из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.Движение автомобилей по Крымскому мосту остановили в шесть утра. Это впервые произошло из-за плохой погоды: метели, отсутствия видимости и сильного бокового ветра. Железнодорожную часть моста не перекрывали, поезда проходят по расписанию.В ликвидации последствий непогоды участвуют 78 человек и 38 единиц техники.Мост через Керченский пролив, соединяющий Краснодарский край и Крым, — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть моста открыли в мае 2018 года, движение пассажирских поездов началось в декабре 2019-го, а грузовых — 30 июня 2020-го.
https://ria.ru/20210217/sochi-1597810665.html
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республика крым, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

09:29 19.02.2021 (обновлено: 10:19 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГрузовой поезд едет по Крымскому мосту
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. На Крымском мосту частично восстановили движение автомобилей, прерванное из-за снегопада, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

"Движение автомобилей в направлении Керчь — Краснодар частично восстановлено, замедлено. В направлении Краснодар — Керчь образовался затор длиной около километра при участии более 200 автомобилей. Из них 56 — грузовых, 128 — легковых, восемь — автобусов", — говорится в сообщении.

Движение автомобилей по Крымскому мосту остановили в шесть утра. Это впервые произошло из-за плохой погоды: метели, отсутствия видимости и сильного бокового ветра.
Железнодорожную часть моста не перекрывали, поезда проходят по расписанию.
В ликвидации последствий непогоды участвуют 78 человек и 38 единиц техники.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Краснодарский край и Крым, — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожную часть моста открыли в мае 2018 года, движение пассажирских поездов началось в декабре 2019-го, а грузовых — 30 июня 2020-го.
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