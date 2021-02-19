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Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада
Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях, это произошло впервые после ввода моста в строй,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T08:47
2021-02-19T10:39
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях, это произошло впервые после ввода моста в строй, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань".Там уточнили, что движение транспорта остановлено с 06:00 и перекрытие по этой причине произошло впервые.Движение поездов по Крымскому мосту в условиях непогоды осуществляется по расписанию, сообщили РИА Новости в ФГУП "Крымская железная дорога".Отмечается, что железнодорожники принимают необходимые меры для очистки дорожного полотна в сложных погодных условиях.Ранее ГУМЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за сильных снегопадов и усиления ветра.
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россия, республика крым, происшествия

Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада

08:47 19.02.2021 (обновлено: 10:39 19.02.2021)
 
© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в КрымКрымский мост зимой 2021 года
Крымский мост зимой 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях, это произошло впервые после ввода моста в строй, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань".

"По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях", — сообщили в организации, отвечающей за эксплуатацию автодорожной части моста.

Там уточнили, что движение транспорта остановлено с 06:00 и перекрытие по этой причине произошло впервые.
Движение поездов по Крымскому мосту в условиях непогоды осуществляется по расписанию, сообщили РИА Новости в ФГУП "Крымская железная дорога".

"Движение поездов по Крымскому мосту проходит по расписанию", — сообщили в КЖД.

Отмечается, что железнодорожники принимают необходимые меры для очистки дорожного полотна в сложных погодных условиях.
Ранее ГУМЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за сильных снегопадов и усиления ветра.
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