https://ria.ru/20210219/most-1598118611.html

Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада

Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях, это произошло впервые после ввода моста в строй,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T08:47

2021-02-19T08:47

2021-02-19T10:39

россия

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях, это произошло впервые после ввода моста в строй, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань".Там уточнили, что движение транспорта остановлено с 06:00 и перекрытие по этой причине произошло впервые.Движение поездов по Крымскому мосту в условиях непогоды осуществляется по расписанию, сообщили РИА Новости в ФГУП "Крымская железная дорога".Отмечается, что железнодорожники принимают необходимые меры для очистки дорожного полотна в сложных погодных условиях.Ранее ГУМЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за сильных снегопадов и усиления ветра.

https://ria.ru/20210217/sochi-1597810665.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика крым, происшествия