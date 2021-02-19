https://ria.ru/20210219/morozy-1598118150.html

Россиянка спасла американскую семью от замерзания в Техасе

Россиянка спасла американскую семью от замерзания в Техасе

Россиянка рассказала "360", как помогла внукам в США справиться с последствиями обрушившихся на Техас морозов. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T08:47

2021-02-19T08:47

2021-02-19T11:34

сша

техас

в мире

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россиянка рассказала "360", как помогла внукам в США справиться с последствиями обрушившихся на Техас морозов.Женщина по имени Лилия приехала в гости к американским родственникам и задержалась из-за пандемии COVID-19, поэтому застала аномальные для Техаса холода. По ее словам, в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов. Но ее семье повезло, так как необходимые вещи остались у них после поездки в горы. Кроме того, россиянка вязала внукам теплые свитера.Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали множество проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.

сша

техас

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, техас, в мире