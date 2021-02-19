Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/morozy-1598118150.html
Россиянка спасла американскую семью от замерзания в Техасе
Россиянка спасла американскую семью от замерзания в Техасе
Россиянка рассказала "360", как помогла внукам в США справиться с последствиями обрушившихся на Техас морозов. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T08:47
2021-02-19T11:34
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598121220_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_bc0a46c788ee51f51743a0bc78a90e76.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россиянка рассказала "360", как помогла внукам в США справиться с последствиями обрушившихся на Техас морозов.Женщина по имени Лилия приехала в гости к американским родственникам и задержалась из-за пандемии COVID-19, поэтому застала аномальные для Техаса холода. По ее словам, в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов. Но ее семье повезло, так как необходимые вещи остались у них после поездки в горы. Кроме того, россиянка вязала внукам теплые свитера.Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали множество проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.
сша
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598121220_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aac04601da299110cf7cf8c620c41cba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, техас, в мире

Россиянка спасла американскую семью от замерзания в Техасе

08:47 19.02.2021 (обновлено: 11:34 19.02.2021)
 
© AP Photo / David J. PhillipМестные жители в очереди за газом в Хьюстоне, штат Техас
Местные жители в очереди за газом в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / David J. Phillip
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россиянка рассказала "360", как помогла внукам в США справиться с последствиями обрушившихся на Техас морозов.
Женщина по имени Лилия приехала в гости к американским родственникам и задержалась из-за пандемии COVID-19, поэтому застала аномальные для Техаса холода.

"Воду (из батарей. — Прим. ред.) слили вовремя — система отопления не перемерзла. Большинство не знает, что воду нужно было сливать", — сказала россиянка.

По ее словам, в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов. Но ее семье повезло, так как необходимые вещи остались у них после поездки в горы. Кроме того, россиянка вязала внукам теплые свитера.

"Спасло то, что жила в России", — считает Лилия.

Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали множество проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.
 
СШАТехасВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния