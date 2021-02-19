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Россиянка спасла американскую семью от замерзания в Техасе
Россиянка спасла американскую семью от замерзания в Техасе
Россиянка рассказала "360", как помогла внукам в США справиться с последствиями обрушившихся на Техас морозов. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T08:47
2021-02-19T08:47
2021-02-19T11:34
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россиянка рассказала "360", как помогла внукам в США справиться с последствиями обрушившихся на Техас морозов.Женщина по имени Лилия приехала в гости к американским родственникам и задержалась из-за пандемии COVID-19, поэтому застала аномальные для Техаса холода. По ее словам, в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов. Но ее семье повезло, так как необходимые вещи остались у них после поездки в горы. Кроме того, россиянка вязала внукам теплые свитера.Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали множество проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.
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РИА Новости
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РИА Новости
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сша, техас, в мире
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Россиянка рассказала "360"
, как помогла внукам в США справиться с последствиями обрушившихся на Техас морозов.
Женщина по имени Лилия приехала в гости к американским родственникам и задержалась из-за пандемии COVID-19, поэтому застала аномальные для Техаса холода.
"Воду (из батарей. — Прим. ред.) слили вовремя — система отопления не перемерзла. Большинство не знает, что воду нужно было сливать", — сказала россиянка.
По ее словам, в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов. Но ее семье повезло, так как необходимые вещи остались у них после поездки в горы. Кроме того, россиянка вязала внукам теплые свитера.
"Спасло то, что жила в России", — считает Лилия.
Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали множество проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.