https://ria.ru/20210219/mir-1598108552.html

Космонавт Крикалев рассказал, как можно было сохранить станцию "Мир"

Космонавт Крикалев рассказал, как можно было сохранить станцию "Мир"

Технической необходимости срочно топить станцию "Мир" не было, ее можно было эксплуатировать еще какое-то время и сделать основой для развертывания... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T01:37

2021-02-19T01:37

2021-02-19T01:37

россия

сергей крикалев

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

москва

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Технической необходимости срочно топить станцию "Мир" не было, ее можно было эксплуатировать еще какое-то время и сделать основой для развертывания Международной космической станции (МКС), считает Герой Советского Союза и Герой России, космонавт, исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания на орбите первого в мире орбитального комплекса (станции из нескольких модулей) "Мир". 20 февраля 1986 года на орбиту был запущен базовый блок, а всего станция состояла из семи модулей. Орбитальный комплекс принял 104 космонавтов из 12 стран. Комплекс просуществовал на орбите 4594 дня и за это время пролетел более 3,6 млрд километров, это больше, чем от Земли до Урана. 23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.Крикалев стал космонавтом, которого в СМИ называют "забытым на орбите", поскольку его полет пришелся на развал СССР. 18 мая 1991 года он отправился в полет на станцию "Мир" с территории Советского Союза, но из-за изменений в программе полетов остался на станции на год и вернулся уже в Россию 25 марта 1992 года. За этот полет он был удостоен звания Героя России под первым номером.Однако, помимо выгоды, в этом случае имелись бы и свои риски: необходимость поддержания в работоспособном состоянии старых систем "Мира" и управление большой массой станции, пояснил Крикалев.Поддерживать же работу станции "Мир" и параллельно участвовать в создании МКС для экономики России было бы накладно, полагает космонавт.По его мнению, возможно, свою роль в принятии решения о судьбе станции "Мир" играли политические обстоятельства, связанные в том числе с необходимостью учитывать позицию международных партнеров, стремившихся сконцентрироваться на программе МКС. "Но с точки зрения техники станция "Мир" еще могла бы полетать чуть-чуть. Наверное, до бесконечности ее тянуть было бы нельзя и нецелесообразно, но какое-то время она еще бы могла послужить делу", - сказал Крикалев.Он напомнил, что к моменту принятия решения о судьбе станции "Мир" с одной стороны звучали призывы свести комплекс с орбиты из-за постоянно возникавших отказов техники, но, с другой стороны, специалисты получили положительные результаты проверки систем с точки зрения возможности продления работы станции."Технически что-то продолжать можно было бы. Можно ведь держать человека на искусственной вентиляции легких или на искусственном сердце, но вопрос в том, где кончается целесообразность. В таких вещах трудно о целесообразности говорить, потому что здесь много эмоциональных составляющих", - сказал Крикалев.Он отметил, что в любом случае, как и все в мире, станция все равно была обречена когда-нибудь закончить свою работу, а вопрос стоял о длительности сроков ее эксплуатации и целесообразности этих мер.

https://ria.ru/20210218/luna-1597980951.html

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россия, сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва