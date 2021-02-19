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https://ria.ru/20210219/medvedchuk-1598248488.html
Володин прокомментировал санкции против Медведчука
Володин прокомментировал санкции против Медведчука
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение Украиной санкций против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил, что... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:58
2021-02-19T23:47
виктор медведчук
вячеслав володин
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение Украиной санкций против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил, что Западу следовало бы прекратить торгово-экономические отношения с Украиной за попрание прав и свободы граждан.СНБО Украины в пятницу решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко."Начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз. Но мы живем во время двойных стандартов", - заявил Володин.Володин подчеркнул, что события, произошедшие на Украине в феврале, станут серьезным вызовом для демократии.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
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виктор медведчук, вячеслав володин, киев, украина, в мире

Володин прокомментировал санкции против Медведчука

21:58 19.02.2021 (обновлено: 23:47 19.02.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение Украиной санкций против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил, что Западу следовало бы прекратить торгово-экономические отношения с Украиной за попрание прав и свободы граждан.
СНБО Украины в пятницу решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
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"Если следовать риторике США и европейских стран, им было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан. Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел", - цитирует пресс-служба ГД Володина.

"Начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз. Но мы живем во время двойных стандартов", - заявил Володин.
Володин подчеркнул, что события, произошедшие на Украине в феврале, станут серьезным вызовом для демократии.
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"Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан. В противном случае это перечеркивает все достижения в этих сферах, подрывает доверие ко всем институтам Совета Европы, к тем западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей", - добавил он.

 
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