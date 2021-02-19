https://ria.ru/20210219/medvedchuk-1598248488.html

Володин прокомментировал санкции против Медведчука

Володин прокомментировал санкции против Медведчука

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение Украиной санкций против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил, что... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T21:58

2021-02-19T21:58

2021-02-19T23:47

виктор медведчук

вячеслав володин

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение Украиной санкций против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, заявил, что Западу следовало бы прекратить торгово-экономические отношения с Украиной за попрание прав и свободы граждан.СНБО Украины в пятницу решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко."Начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз. Но мы живем во время двойных стандартов", - заявил Володин.Володин подчеркнул, что события, произошедшие на Украине в феврале, станут серьезным вызовом для демократии.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

киев

украина

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виктор медведчук, вячеслав володин, киев, украина, в мире