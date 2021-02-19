https://ria.ru/20210219/medvedchuk-1598233517.html

Источник назвал санкции против Медведчука политическими репрессиями

Источник назвал санкции против Медведчука политическими репрессиями

Новые санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБ) Украины, в том числе против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, вызваны страхом РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:45

2021-02-19T19:45

2021-02-19T19:55

оппозиционная платформа - за жизнь

обсе

виктор медведчук

совет европы

москва

европа

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Новые санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБ) Украины, в том числе против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, вызваны страхом Киева перед растущей популярностью оппозиционных сил, это неприемлемые для цивилизованных стран политические репрессии, ОБСЕ и Совет Европы необходимо дать этому решению должную оценку, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических лиц, а также восьми граждан, в том числе против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора и его жены."Призываем ОБСЕ и Совет Европы дать этому (решению) должную оценку", - добавил источник.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

москва

европа

киев

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, обсе, виктор медведчук, совет европы, москва, европа, киев, украина, в мире