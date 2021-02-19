Источник назвал санкции против Медведчука политическими репрессиями
19:45 19.02.2021 (обновлено: 19:55 19.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Новые санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБ) Украины, в том числе против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, вызваны страхом Киева перед растущей популярностью оппозиционных сил, это неприемлемые для цивилизованных стран политические репрессии, ОБСЕ и Совет Европы необходимо дать этому решению должную оценку, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических лиц, а также восьми граждан, в том числе против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора и его жены.
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"Это политически мотивированное решение, направленное на устранение внутренних оппонентов нынешней власти. Оно вызвано ее страхом перед растущей популярностью оппозиционных сил. В цивилизованных странах такие политические репрессии неприемлемы", - сказал собеседник агентства.
"Призываем ОБСЕ и Совет Европы дать этому (решению) должную оценку", - добавил источник.