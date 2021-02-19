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https://ria.ru/20210219/medvedchuk-1598233517.html
Источник назвал санкции против Медведчука политическими репрессиями
Источник назвал санкции против Медведчука политическими репрессиями
Новые санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБ) Украины, в том числе против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, вызваны страхом РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:45
2021-02-19T19:55
оппозиционная платформа - за жизнь
обсе
виктор медведчук
совет европы
москва
европа
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Новые санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБ) Украины, в том числе против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, вызваны страхом Киева перед растущей популярностью оппозиционных сил, это неприемлемые для цивилизованных стран политические репрессии, ОБСЕ и Совет Европы необходимо дать этому решению должную оценку, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических лиц, а также восьми граждан, в том числе против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора и его жены."Призываем ОБСЕ и Совет Европы дать этому (решению) должную оценку", - добавил источник.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, обсе, виктор медведчук, совет европы, москва, европа, киев, украина, в мире

Источник назвал санкции против Медведчука политическими репрессиями

19:45 19.02.2021 (обновлено: 19:55 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Новые санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБ) Украины, в том числе против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, вызваны страхом Киева перед растущей популярностью оппозиционных сил, это неприемлемые для цивилизованных стран политические репрессии, ОБСЕ и Совет Европы необходимо дать этому решению должную оценку, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических лиц, а также восьми граждан, в том числе против лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора и его жены.
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"Это политически мотивированное решение, направленное на устранение внутренних оппонентов нынешней власти. Оно вызвано ее страхом перед растущей популярностью оппозиционных сил. В цивилизованных странах такие политические репрессии неприемлемы", - сказал собеседник агентства.

"Призываем ОБСЕ и Совет Европы дать этому (решению) должную оценку", - добавил источник.
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Оппозиционная платформа - За жизньОБСЕВиктор МедведчукСовет ЕвропыМоскваЕвропаКиевУкраинаВ мире
 
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