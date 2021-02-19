https://ria.ru/20210219/medvedchuk-1598224294.html

Украина ввела санкции в отношении Медведчука и его жены

Украина ввела санкции в отношении Медведчука и его жены

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Ограничения, в частности, коснулись лидера партии... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:53

2021-02-19T18:53

2021-02-19T22:14

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

донбасс

украина

в мире

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Ограничения, в частности, коснулись лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены.По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции коснутся всего имущества Медведчука, их введут сроком на три года.Кроме того, ограничительные меры применили против пяти россиян. Как сообщили в пресс-службе украинского президента, объявленные СНБО санкции вводятся указом главы государства.В партии Медведчука расценили решение СНБО как спланированный акт политических репрессий.Представители партии также пообещали довести инициированную ими процедуру импичмента украинского лидера до конца.В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Во вторник "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала сбор подписей за объявление импичмента Зеленскому. По мнению главы правящей партии "Слуга народа", ОПЗЖ не получит поддержку необходимого числа депутатов, а следовательно, не сможет отстранить президента.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, донбасс, украина, в мире