https://ria.ru/20210219/medvedchuk-1598224294.html
Украина ввела санкции в отношении Медведчука и его жены
Украина ввела санкции в отношении Медведчука и его жены
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Ограничения, в частности, коснулись лидера партии... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:53
2021-02-19T18:53
2021-02-19T22:14
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
донбасс
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_0:8:601:346_1920x0_80_0_0_6d2b35aa2ef8c0b58bd7ad2b25f11878.jpg
КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Ограничения, в частности, коснулись лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены.По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции коснутся всего имущества Медведчука, их введут сроком на три года.Кроме того, ограничительные меры применили против пяти россиян. Как сообщили в пресс-службе украинского президента, объявленные СНБО санкции вводятся указом главы государства.В партии Медведчука расценили решение СНБО как спланированный акт политических репрессий.Представители партии также пообещали довести инициированную ими процедуру импичмента украинского лидера до конца.В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Во вторник "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала сбор подписей за объявление импичмента Зеленскому. По мнению главы правящей партии "Слуга народа", ОПЗЖ не получит поддержку необходимого числа депутатов, а следовательно, не сможет отстранить президента.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_21bd420f939aad1ae496d45814638be7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, донбасс, украина, в мире
КИЕВ, 19 фев — РИА Новости.
Совет национальной безопасности и обороны Украины
ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Ограничения, в частности, коснулись лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука
и его жены.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции коснутся всего имущества Медведчука, их введут сроком на три года.
Кроме того, ограничительные меры применили против пяти россиян
. Как сообщили в пресс-службе украинского президента, объявленные СНБО санкции вводятся указом главы государства.
В партии Медведчука расценили решение СНБО как спланированный акт политических репрессий.
"Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", — говорится в заявлении пресс-службы политсилы.
Представители партии также пообещали довести инициированную ими процедуру импичмента украинского лидера до конца.
В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о пятилетних санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца — депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Во вторник "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала сбор подписей за объявление импичмента Зеленскому. По мнению главы правящей партии "Слуга народа", ОПЗЖ не получит поддержку необходимого числа депутатов, а следовательно, не сможет отстранить президента.