https://ria.ru/20210219/mart-1598186325.html
Синоптик рассказал, какой будет в России март
Синоптик рассказал, какой будет в России март
Март подтвердит статус зимнего месяца, а погода в начале апреля будет холодной. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:29
2021-02-19T15:29
2021-02-19T15:29
людмила паршина
погода
евгений тишковец
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Март подтвердит статус зимнего месяца, а погода в начале апреля будет холодной. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он напомнил, что сейчас в Москве высота сугробов достигает 55 сантиметров, а в Подмосковье даже 70 сантиметров, что в полтора раза превышает норму.В марте синоптик спрогнозировал температуру воздуха на один-четыре градуса меньше обычного. Климатическая весна сдвинется на одну-две недели. В лесах снег сойдет к 1 мая. Это, как отметил синоптик, может привести к сложной паводковой ситуации.Ранее о том, какая погода ожидает россиян в марте рассказала и заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. На территории всей Сибири температура воздуха будет выше нормы, на Урале — в пределах. Холодно будет в Архангельской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском крае, на Камчатке, в Коми и НАО, а также в республиках Северного Кавказа. В Москве март также вряд ли будет теплым.
https://ria.ru/20210218/anomalii-1597950301.html
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людмила паршина, погода, евгений тишковец, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, общество