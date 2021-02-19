https://ria.ru/20210219/mart-1598186325.html

Синоптик рассказал, какой будет в России март

Синоптик рассказал, какой будет в России март

Март подтвердит статус зимнего месяца, а погода в начале апреля будет холодной. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:29

2021-02-19T15:29

2021-02-19T15:29

людмила паршина

погода

евгений тишковец

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Март подтвердит статус зимнего месяца, а погода в начале апреля будет холодной. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он напомнил, что сейчас в Москве высота сугробов достигает 55 сантиметров, а в Подмосковье даже 70 сантиметров, что в полтора раза превышает норму.В марте синоптик спрогнозировал температуру воздуха на один-четыре градуса меньше обычного. Климатическая весна сдвинется на одну-две недели. В лесах снег сойдет к 1 мая. Это, как отметил синоптик, может привести к сложной паводковой ситуации.Ранее о том, какая погода ожидает россиян в марте рассказала и заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. На территории всей Сибири температура воздуха будет выше нормы, на Урале — в пределах. Холодно будет в Архангельской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском крае, на Камчатке, в Коми и НАО, а также в республиках Северного Кавказа. В Москве март также вряд ли будет теплым.

https://ria.ru/20210218/anomalii-1597950301.html

москва

московская область (подмосковье)

краснодарский край

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2021

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людмила паршина, погода, евгений тишковец, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, общество