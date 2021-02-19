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Синоптик рассказал, какой будет в России март
Синоптик рассказал, какой будет в России март
Март подтвердит статус зимнего месяца, а погода в начале апреля будет холодной. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:29
2021-02-19T15:29
людмила паршина
погода
евгений тишковец
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Март подтвердит статус зимнего месяца, а погода в начале апреля будет холодной. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он напомнил, что сейчас в Москве высота сугробов достигает 55 сантиметров, а в Подмосковье даже 70 сантиметров, что в полтора раза превышает норму.В марте синоптик спрогнозировал температуру воздуха на один-четыре градуса меньше обычного. Климатическая весна сдвинется на одну-две недели. В лесах снег сойдет к 1 мая. Это, как отметил синоптик, может привести к сложной паводковой ситуации.Ранее о том, какая погода ожидает россиян в марте рассказала и заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. На территории всей Сибири температура воздуха будет выше нормы, на Урале — в пределах. Холодно будет в Архангельской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском крае, на Камчатке, в Коми и НАО, а также в республиках Северного Кавказа. В Москве март также вряд ли будет теплым.
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московская область (подмосковье)
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людмила паршина, погода, евгений тишковец, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, общество

Синоптик рассказал, какой будет в России март

15:29 19.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Март подтвердит статус зимнего месяца, а погода в начале апреля будет холодной. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он напомнил, что сейчас в Москве высота сугробов достигает 55 сантиметров, а в Подмосковье даже 70 сантиметров, что в полтора раза превышает норму.
В марте синоптик спрогнозировал температуру воздуха на один-четыре градуса меньше обычного. Климатическая весна сдвинется на одну-две недели.
"По всей видимости, сроки разрушения и схода снежного покрова тоже будут задержаны. И произойдет это лишь в период где то к 15-20 апреля", — пояснил Тишковец "Звезде".
В лесах снег сойдет к 1 мая. Это, как отметил синоптик, может привести к сложной паводковой ситуации.
Ранее о том, какая погода ожидает россиян в марте рассказала и заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. На территории всей Сибири температура воздуха будет выше нормы, на Урале — в пределах. Холодно будет в Архангельской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском крае, на Камчатке, в Коми и НАО, а также в республиках Северного Кавказа. В Москве март также вряд ли будет теплым.
Последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 09:54
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил погодные аномалии
 
Людмила ПаршинаПогодаЕвгений ТишковецГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайОбщество
 
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