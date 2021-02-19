"Роскосмос" поздравил НАСА с посадкой на Марс
10:39 19.02.2021 (обновлено: 10:45 19.02.2021)
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Роскосмос" поздравил НАСА с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
"От лица руководства госкорпорации "Роскосмос" поздравляю команду Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс. Желаю всем вам удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований!" - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
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Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.