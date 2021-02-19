https://ria.ru/20210219/mars-1598131286.html

"Роскосмос" поздравил НАСА с посадкой на Марс

"Роскосмос" поздравил НАСА с посадкой на Марс

"Роскосмос" поздравил НАСА с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс, сообщается в Telegram-канале госкорпорации. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:39

2021-02-19T10:39

2021-02-19T10:45

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Роскосмос" поздравил НАСА с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.

https://ria.ru/20210219/marsokhod-1598127867.html

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земля, марс, космос - риа наука, роскосмос, наса