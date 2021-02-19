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Лукашенко вылетает на переговоры с Путиным
Лукашенко вылетает на переговоры с Путиным
Белорусский лидер Александр Лукашенко направляется с рабочим визитом в РФ на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:51
2021-02-19T14:51
россия
дмитрий медведев
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко направляется с рабочим визитом в РФ на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"."Президент направляется с рабочим визитом в Россию. Как и договаривались давно, на переговоры с российским коллегой", - говорится в сообщении канала, которое сопровождает фотография президентского самолета.В четверг Кремль сообщил, что Путин встретится с Лукашенко 22 февраля. Ранее глава белорусского государства заявил, что договорился с Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля. По словам Лукашенко, во время визита в Россию он планирует и встречу с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.
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россия, дмитрий медведев, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко вылетает на переговоры с Путиным

14:51 19.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко направляется с рабочим визитом в РФ на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
"Президент направляется с рабочим визитом в Россию. Как и договаривались давно, на переговоры с российским коллегой", - говорится в сообщении канала, которое сопровождает фотография президентского самолета.
В четверг Кремль сообщил, что Путин встретится с Лукашенко 22 февраля. Ранее глава белорусского государства заявил, что договорился с Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля. По словам Лукашенко, во время визита в Россию он планирует и встречу с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.
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