https://ria.ru/20210219/lukashenko-1598177562.html

Лукашенко вылетает на переговоры с Путиным

Лукашенко вылетает на переговоры с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко направляется с рабочим визитом в РФ на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:51

2021-02-19T14:51

2021-02-19T14:51

россия

дмитрий медведев

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко направляется с рабочим визитом в РФ на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого"."Президент направляется с рабочим визитом в Россию. Как и договаривались давно, на переговоры с российским коллегой", - говорится в сообщении канала, которое сопровождает фотография президентского самолета.В четверг Кремль сообщил, что Путин встретится с Лукашенко 22 февраля. Ранее глава белорусского государства заявил, что договорился с Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля. По словам Лукашенко, во время визита в Россию он планирует и встречу с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

https://ria.ru/20200914/diplomatiya-1577087744.html

россия

белоруссия

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россия, дмитрий медведев, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире