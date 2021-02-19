https://ria.ru/20210219/lgoty-1598140590.html

Минпросвещения предложило ввести льготы на семейные путевки и билеты

Минпросвещения предложило ввести льготы на семейные путевки и билеты

Министерство просвещения РФ в рамках "Десятилетия детства" внесло предложение ввести налоговый вычет или скидки на приобретение семейных путевок, заявила... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:33

2021-02-19T11:33

2021-02-19T11:33

туризм

россия

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ в рамках "Десятилетия детства" внесло предложение ввести налоговый вычет или скидки на приобретение семейных путевок, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова."В рамках исполнения... плана "Десятилетия детства" мы внесли предложение в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм о возможности предоставления мер государственной экономической поддержки в форме налогового вычета или скидки при приобретении семейной путевки или приобретения билетов, если семья планирует выехать на отдых всем составом", - рассказала она в ходе общественных слушаний "Условия и возможности функционирования детских лагерей летом 2021 года".Она уточнила, что все предлагаемые министерством меры, лишь "начало большого пути", и отметила, что проблема развития детского отдыха в РФ давняя.

https://ria.ru/20210211/sanatorii-1596881006.html

россия

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2021

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россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство финансов рф (минфин россии), общество