https://ria.ru/20210219/lgoty-1598140590.html
Минпросвещения предложило ввести льготы на семейные путевки и билеты
Минпросвещения предложило ввести льготы на семейные путевки и билеты
Министерство просвещения РФ в рамках "Десятилетия детства" внесло предложение ввести налоговый вычет или скидки на приобретение семейных путевок, заявила... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:33
2021-02-19T11:33
2021-02-19T11:33
туризм
россия
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_770dcb383ced47b188c660613cac8416.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ в рамках "Десятилетия детства" внесло предложение ввести налоговый вычет или скидки на приобретение семейных путевок, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова."В рамках исполнения... плана "Десятилетия детства" мы внесли предложение в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм о возможности предоставления мер государственной экономической поддержки в форме налогового вычета или скидки при приобретении семейной путевки или приобретения билетов, если семья планирует выехать на отдых всем составом", - рассказала она в ходе общественных слушаний "Условия и возможности функционирования детских лагерей летом 2021 года".Она уточнила, что все предлагаемые министерством меры, лишь "начало большого пути", и отметила, что проблема развития детского отдыха в РФ давняя.
https://ria.ru/20210211/sanatorii-1596881006.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_124:0:2123:1499_1920x0_80_0_0_7643a687faee2efceffc29a520938831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство финансов рф (минфин россии), общество