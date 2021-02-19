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https://ria.ru/20210219/lgoty-1598140590.html
Минпросвещения предложило ввести льготы на семейные путевки и билеты
Минпросвещения предложило ввести льготы на семейные путевки и билеты
Министерство просвещения РФ в рамках "Десятилетия детства" внесло предложение ввести налоговый вычет или скидки на приобретение семейных путевок, заявила... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:33
2021-02-19T11:33
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новости - туризм
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общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ в рамках "Десятилетия детства" внесло предложение ввести налоговый вычет или скидки на приобретение семейных путевок, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова."В рамках исполнения... плана "Десятилетия детства" мы внесли предложение в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм о возможности предоставления мер государственной экономической поддержки в форме налогового вычета или скидки при приобретении семейной путевки или приобретения билетов, если семья планирует выехать на отдых всем составом", - рассказала она в ходе общественных слушаний "Условия и возможности функционирования детских лагерей летом 2021 года".Она уточнила, что все предлагаемые министерством меры, лишь "начало большого пути", и отметила, что проблема развития детского отдыха в РФ давняя.
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россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство финансов рф (минфин россии), общество

Минпросвещения предложило ввести льготы на семейные путевки и билеты

11:33 19.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ в рамках "Десятилетия детства" внесло предложение ввести налоговый вычет или скидки на приобретение семейных путевок, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова.
"В рамках исполнения... плана "Десятилетия детства" мы внесли предложение в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм о возможности предоставления мер государственной экономической поддержки в форме налогового вычета или скидки при приобретении семейной путевки или приобретения билетов, если семья планирует выехать на отдых всем составом", - рассказала она в ходе общественных слушаний "Условия и возможности функционирования детских лагерей летом 2021 года".
Она уточнила, что все предлагаемые министерством меры, лишь "начало большого пути", и отметила, что проблема развития детского отдыха в РФ давняя.
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