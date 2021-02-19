https://ria.ru/20210219/letter-1598056332.html
Ученые расшифровали текст любовного письма времен Второй мировой войны
Ученые расшифровали текст любовного письма времен Второй мировой войны
Ученые восстановили любовное письмо времен Второй мировой войны, обнаруженное на затонувшем грузовом судне SS Gairsoppa в нескольких километрах от побережья... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T07:16
2021-02-19T07:16
2021-02-19T07:16
археология
великобритания
ирландия
лондон
новости культуры
вторая мировая война (1939-1945)
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598058716_0:41:620:390_1920x0_80_0_0_c1a06e67bd8b7257100e4b2755a78ce2.jpg
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Ученые восстановили любовное письмо времен Второй мировой войны, обнаруженное на затонувшем грузовом судне SS Gairsoppa в нескольких километрах от побережья Ирландии , сообщает Irish Times. Эксперты тщательно изучили фрагменты любовного послания, написанного в 1941-м году неизвестным военнослужащим женщине по имени Ирис, и частично расшифровали его содержание.Рукопись стала одним из 717 посланий, которые так и не были доставлены SS Gairsoppa. Судно шло из Калькутты (Индия) в Ливерпуль (Великобритания) с партией серебра, чтобы помочь британской армии. Однако корабль был уничтожен немецкой подводной лодкой 16 февраля 1941 года. Тогда из 86 членов экипажа выжил только один. Корабль лежал на глубине пяти километров почти 70 лет, пока во второй половине 2000-х годов его не обнаружила американская компания, занимающаяся глубоководными исследованиями. В 2010-м году представители этой фирмы договорились с британским правительством, что займутся извлечением ценных предметов.В результате специалисты достали из-под обломков более 100 тонн серебра и письма. Послания чудом уцелели, хотя и были повреждены, благодаря тому, что были "законсервированы" в трюме под тоннами разного мусора. В 2018-м году некоторые из сохранившихся писем даже были представлены на выставке в Почтовом музее Лондона.
https://ria.ru/20210212/shell-1597073022.html
великобритания
ирландия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598058716_0:0:620:465_1920x0_80_0_0_8101350f087c36fd7e18f8d775519b1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
археология, великобритания, ирландия, лондон, новости культуры, вторая мировая война (1939-1945)
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости
. Ученые восстановили любовное письмо времен Второй мировой войны, обнаруженное на затонувшем грузовом судне SS Gairsoppa в нескольких километрах от побережья Ирландии , сообщает
Irish Times.
Эксперты тщательно изучили фрагменты любовного послания, написанного в 1941-м году неизвестным военнослужащим женщине по имени Ирис, и частично расшифровали его содержание.
"Береги себя, моя дорогая, не только ради себя, но и ради меня. Представь, что мои губы плотно прижаты к твоим, и я крепко обнимаю тебя. Будем надеяться, что эта кровавая война скоро закончится", – писал подруге офицер.
Рукопись стала одним из 717 посланий, которые так и не были доставлены SS Gairsoppa. Судно шло из Калькутты (Индия) в Ливерпуль (Великобритания) с партией серебра, чтобы помочь британской армии. Однако корабль был уничтожен немецкой подводной лодкой 16 февраля 1941 года. Тогда из 86 членов экипажа выжил только один.
Корабль лежал на глубине пяти километров почти 70 лет, пока во второй половине 2000-х годов его не обнаружила американская компания, занимающаяся глубоководными исследованиями. В 2010-м году представители этой фирмы договорились с британским правительством, что займутся извлечением ценных предметов.
В результате специалисты достали из-под обломков более 100 тонн серебра и письма. Послания чудом уцелели, хотя и были повреждены, благодаря тому, что были "законсервированы" в трюме под тоннами разного мусора.
В 2018-м году некоторые из сохранившихся писем даже были представлены на выставке в Почтовом музее Лондона.