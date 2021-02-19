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Лавров описал отношения России с Евросоюзом словами Обамы
Лавров описал отношения России с Евросоюзом словами Обамы
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК ТВ рассказал, на каком уровне находятся отношения России и Евросоюза и что мешает их развитию. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:58
2021-02-19T23:04
россия
сергей лавров
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК ТВ рассказал, на каком уровне находятся отношения России и Евросоюза и что мешает их развитию.Как напомнил глава МИД, в мае 2019 года Жозеп Боррель, работавший тогда министром иностранных дел Испании, а позднее возглавивший дипломатию ЕС, заявил, что Россия — старый враг Евросоюза, "снова заявляет о себе и снова представляет угрозу". Москва тогда через протокольную службу уточнила слова испанского чиновника, на что получила ответ, что Борреля не так поняли, рассказал Лавров.Он констатировал, что нормальному развитию отношений, таким образом, по большому счету мешает предвзятость.Лавров подчеркнул, что многие механизмы взаимодействия Москвы и Брюсселя были разрушены, в том числе Совет партнерства и сотрудничества, в рамках которого министр иностранных дел России и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности проводили обзор всего комплекса отношений.На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС.В ЕС комментировать это заявление отказались, отметив, что слова главы МИД России и разъяснения Кремля "приняли во внимание".
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россия, сергей лавров, евросоюз, в мире

Лавров описал отношения России с Евросоюзом словами Обамы

19:58 19.02.2021 (обновлено: 23:04 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК ТВ рассказал, на каком уровне находятся отношения России и Евросоюза и что мешает их развитию.
Как напомнил глава МИД, в мае 2019 года Жозеп Боррель, работавший тогда министром иностранных дел Испании, а позднее возглавивший дипломатию ЕС, заявил, что Россия — старый враг Евросоюза, "снова заявляет о себе и снова представляет угрозу". Москва тогда через протокольную службу уточнила слова испанского чиновника, на что получила ответ, что Борреля не так поняли, рассказал Лавров.
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Он констатировал, что нормальному развитию отношений, таким образом, по большому счету мешает предвзятость.

"Но менталитет-то прорвался наружу. Нас воспринимают как чужака. Когда я давал интервью В. Р. Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны "в клочья".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Лавров подчеркнул, что многие механизмы взаимодействия Москвы и Брюсселя были разрушены, в том числе Совет партнерства и сотрудничества, в рамках которого министр иностранных дел России и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности проводили обзор всего комплекса отношений.
На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС.
В ЕС комментировать это заявление отказались, отметив, что слова главы МИД России и разъяснения Кремля "приняли во внимание".
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