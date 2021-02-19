https://ria.ru/20210219/lavrov-1598235333.html

Лавров описал отношения России с Евросоюзом словами Обамы

Лавров описал отношения России с Евросоюзом словами Обамы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК ТВ рассказал, на каком уровне находятся отношения России и Евросоюза и что мешает их развитию. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:58

2021-02-19T19:58

2021-02-19T23:04

россия

сергей лавров

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580499919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c61288db1d557242f6da17341311b86.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК ТВ рассказал, на каком уровне находятся отношения России и Евросоюза и что мешает их развитию.Как напомнил глава МИД, в мае 2019 года Жозеп Боррель, работавший тогда министром иностранных дел Испании, а позднее возглавивший дипломатию ЕС, заявил, что Россия — старый враг Евросоюза, "снова заявляет о себе и снова представляет угрозу". Москва тогда через протокольную службу уточнила слова испанского чиновника, на что получила ответ, что Борреля не так поняли, рассказал Лавров.Он констатировал, что нормальному развитию отношений, таким образом, по большому счету мешает предвзятость.Лавров подчеркнул, что многие механизмы взаимодействия Москвы и Брюсселя были разрушены, в том числе Совет партнерства и сотрудничества, в рамках которого министр иностранных дел России и Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности проводили обзор всего комплекса отношений.На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС.В ЕС комментировать это заявление отказались, отметив, что слова главы МИД России и разъяснения Кремля "приняли во внимание".

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

https://ria.ru/20210215/unizhenie-1597536645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, евросоюз, в мире