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На Северном Кавказе за два дня сошли 35 лавин
На Северном Кавказе за два дня сошли 35 лавин
Общий объем сошедших за два последних дня 35 лавин на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа превысил 230 тысяч кубических метров,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:56
2021-02-19T10:56
северный кавказ
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Общий объем сошедших за два последних дня 35 лавин на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа превысил 230 тысяч кубических метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В горах Дагестана 17 и 18 февраля самопроизвольно сошли четыре лавины общим объемом 222,63 тысячи кубометров", - сказал собеседник агентства.По его словам, движение транспорта на участках автодорог "Кидеро – Шаури – Агвали" и "Анцух – Бежта" уже восстановлено."В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии в четверг осуществлен принудительный спуск 12 лавин, зарегистрирован самопроизвольный сход 19 лавин общей массой 8,38 тысячи кубических метров", - добавил собеседник агентства.В соответствии с прогнозом, 19 февраля циклон продолжит оказывать влияние на побережье Крыма и Краснодарского края. Ожидаются мокрый снег до 30 миллиметров за 24 часа и порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20210218/sochi-1597987146.html
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северный кавказ, происшествия

На Северном Кавказе за два дня сошли 35 лавин

10:56 19.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Прусенко / Перейти в фотобанкРатрак на месте схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара
Ратрак на месте схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Григорий Прусенко
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Общий объем сошедших за два последних дня 35 лавин на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа превысил 230 тысяч кубических метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В горах Дагестана 17 и 18 февраля самопроизвольно сошли четыре лавины общим объемом 222,63 тысячи кубометров", - сказал собеседник агентства.
Последствия снегопада в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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По его словам, движение транспорта на участках автодорог "Кидеро – Шаури – Агвали" и "Анцух – Бежта" уже восстановлено.
"В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии в четверг осуществлен принудительный спуск 12 лавин, зарегистрирован самопроизвольный сход 19 лавин общей массой 8,38 тысячи кубических метров", - добавил собеседник агентства.
В соответствии с прогнозом, 19 февраля циклон продолжит оказывать влияние на побережье Крыма и Краснодарского края. Ожидаются мокрый снег до 30 миллиметров за 24 часа и порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.
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Вчера, 10:22
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