https://ria.ru/20210219/lavina-1598134231.html

На Северном Кавказе за два дня сошли 35 лавин

На Северном Кавказе за два дня сошли 35 лавин

Общий объем сошедших за два последних дня 35 лавин на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа превысил 230 тысяч кубических метров,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:56

2021-02-19T10:56

2021-02-19T10:56

северный кавказ

происшествия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Общий объем сошедших за два последних дня 35 лавин на территории четырех регионов Северо-Кавказского федерального округа превысил 230 тысяч кубических метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В горах Дагестана 17 и 18 февраля самопроизвольно сошли четыре лавины общим объемом 222,63 тысячи кубометров", - сказал собеседник агентства.По его словам, движение транспорта на участках автодорог "Кидеро – Шаури – Агвали" и "Анцух – Бежта" уже восстановлено."В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии в четверг осуществлен принудительный спуск 12 лавин, зарегистрирован самопроизвольный сход 19 лавин общей массой 8,38 тысячи кубических метров", - добавил собеседник агентства.В соответствии с прогнозом, 19 февраля циклон продолжит оказывать влияние на побережье Крыма и Краснодарского края. Ожидаются мокрый снег до 30 миллиметров за 24 часа и порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20210218/sochi-1597987146.html

https://ria.ru/20210219/lavina-1598128712.html

северный кавказ

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северный кавказ, происшествия