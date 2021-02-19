https://ria.ru/20210219/lada-1598156331.html

Стартовал прием предзаказов на обновленные фургон и минивэн Lada Largus

Стартовал прием предзаказов на обновленные фургон и минивэн Lada Largus

"АвтоВАЗ" начал прием предзаказов на обновленные фургон и минивэн Largus, цены начинаются от 686-691 тысячи рублей, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:00

2021-02-19T13:00

2021-02-19T13:00

lada largus

россия

авто

автоваз

lada

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал прием предзаказов на обновленные фургон и минивэн Largus, цены начинаются от 686-691 тысячи рублей, говорится в сообщении компании."Lada объявляет о старте приема предзаказов на новый Largus. Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, новый просторный салон с улучшенной эргономикой, новые комфортные опции, а также новый мотор 1,6 литра 90 лошадиных сил", - сообщает "АвтоВАЗ".Отмечается, что обновленный Largus получил новую панель приборов, мультируль с обогревом, камеру заднего вида, мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple Carplay/Android Auto, улучшенную шумоизоляцию, обогрев ветрового стекла, задних сидений, датчик дождя и света, подлокотник водителя с боксом для хранения, новые передние сиденья с улучшенной формой и новой обивкой, круиз-контроль."Стартовая стоимость Lada Largus фургон в исполнении Classic – от 685 900 рублей. Стоимость пассажирских версий (5 мест) начинается от 690 900 рублей. Цена на новый Largus с третьим рядом сидений – от 817 900 рублей. Версии Cross так же предлагаются в двух вариантах исполнения (5 и 7 мест) по цене от 865 900 рублей. Для клиентов доступны три комплектации, которые можно дооснастить пакетами по желанию", - поясняет компания.

https://ria.ru/20210209/lada-1596643268.html

https://ria.ru/20210122/niva-1594170292.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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