https://ria.ru/20210219/kuznetsova-1598184295.html

Кузнецова призвала проверить пожарную безопасность в частных домах

Кузнецова призвала проверить пожарную безопасность в частных домах

Пожар в доме в Кирове, унесший жизни пяти человек, является поводом для проверки пожарной безопасности в частных домах, заявила уполномоченный по правам ребёнка РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:19

2021-02-19T15:19

2021-02-19T15:19

россия

киров

жилье

анна кузнецова

происшествия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пожар в доме в Кирове, унесший жизни пяти человек, является поводом для проверки пожарной безопасности в частных домах, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.Пожар в деревянном четырехквартирном жилом доме, расположенном по адресу улица Бородулина, 38, произошел в пятницу в 00.46. Погибла женщина и 4 детей - 1, 3, 4 и 6 лет, еще 6 человек, в том числе 3 детей, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Мать лишили родительских прав, но дети погибли. Насколько здесь должное внимание было уделено положению в семье - вопрос открытый. Сейчас идут проверки. Детей нет, и их не вернёшь. Мы сейчас следим за ситуацией вместе с уполномоченным. Старшие дети - это дочка опекуна и старшая из детей, они живы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Опекун сама пошла спасать ребятишек и не вернулась", - сказала Кузнецова журналистам.

https://ria.ru/20210219/pozhary-1598163976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, киров, жилье, анна кузнецова, происшествия