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Кузнецова призвала проверить пожарную безопасность в частных домах
Кузнецова призвала проверить пожарную безопасность в частных домах
Пожар в доме в Кирове, унесший жизни пяти человек, является поводом для проверки пожарной безопасности в частных домах, заявила уполномоченный по правам ребёнка РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:19
2021-02-19T15:19
россия
киров
жилье
анна кузнецова
происшествия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пожар в доме в Кирове, унесший жизни пяти человек, является поводом для проверки пожарной безопасности в частных домах, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.Пожар в деревянном четырехквартирном жилом доме, расположенном по адресу улица Бородулина, 38, произошел в пятницу в 00.46. Погибла женщина и 4 детей - 1, 3, 4 и 6 лет, еще 6 человек, в том числе 3 детей, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Мать лишили родительских прав, но дети погибли. Насколько здесь должное внимание было уделено положению в семье - вопрос открытый. Сейчас идут проверки. Детей нет, и их не вернёшь. Мы сейчас следим за ситуацией вместе с уполномоченным. Старшие дети - это дочка опекуна и старшая из детей, они живы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Опекун сама пошла спасать ребятишек и не вернулась", - сказала Кузнецова журналистам.
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россия, киров, жилье, анна кузнецова, происшествия

Кузнецова призвала проверить пожарную безопасность в частных домах

15:19 19.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пожар в доме в Кирове, унесший жизни пяти человек, является поводом для проверки пожарной безопасности в частных домах, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Пожар в деревянном четырехквартирном жилом доме, расположенном по адресу улица Бородулина, 38, произошел в пятницу в 00.46. Погибла женщина и 4 детей - 1, 3, 4 и 6 лет, еще 6 человек, в том числе 3 детей, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
"Мать лишили родительских прав, но дети погибли. Насколько здесь должное внимание было уделено положению в семье - вопрос открытый. Сейчас идут проверки. Детей нет, и их не вернёшь. Мы сейчас следим за ситуацией вместе с уполномоченным. Старшие дети - это дочка опекуна и старшая из детей, они живы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Опекун сама пошла спасать ребятишек и не вернулась", - сказала Кузнецова журналистам.
"Это повод проверить еще раз, как сегодня соблюдается вопрос пожарной безопасности в частных домах", - подчеркнула омбудсмен.
Пожар в жилом доме в Кирове - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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РоссияКировЖильеАнна КузнецоваПроисшествия
 
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