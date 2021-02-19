https://ria.ru/20210219/kurily-1598188248.html

Японцы раскритиковали власти из-за Курил и вспомнили о "методе Путина"

Японцы раскритиковали власти из-за Курил и вспомнили о "методе Путина"

Читатели японского портала Shukan Gendai порассуждали о целесообразности продолжения "дискуссии" о принадлежности Южных Курил. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:39

2021-02-19T15:39

2021-02-19T16:37

ёсихидэ суга

есихидэ суга

россия

синдзо абэ

курильские острова

владимир путин

москва

япония

токио

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Читатели японского портала Shukan Gendai порассуждали о целесообразности продолжения "дискуссии" о принадлежности Южных Курил.Автор вызвавшей споры статьи попытался проанализировать подходы к переговорам с Россией двух премьер-министров — Синдзо Абэ и Есихидэ Суги. В частности, как отмечается, Суга планирует вернуться к "традиционной японской дипломатии" с учетом всех двусторонних соглашений, в то время как Абэ проводил "активную дружественную дипломатию" в отношении Москвы. В ответ на это читатели вспомнили о методе "хикивакэ" ("ничья" в дзюдо. — Прим. ред.), озвученном в 2012 году Владимиром Путиным. Тогда он подчеркнул, что территориальный вопрос следует решать с помощью "приемлемого компромисса". К этому термину лидеры двух стран обратились и в 2016 году, когда согласовали "новый подход" к решению двусторонних проблем и объявили о готовности проведения совместной хозяйственной деятельности на островах. Но, по мнению некоторых пользователей, сейчас этот "метод" потерял актуальность: в частности, из-за внесенной в российскую конституцию поправки, запрещающей призывы к отчуждению федеральных территорий."Власти говорят, что хотят вернуть территории, но проблема в том, что сам народ к этому не готов", — добавил один из читателей. "Виноваты не СМИ и Россия, а японские власти", — отметил другой пользователь."К сожалению, об островах можно забыть. <…> Суга ни на что не способен", — согласились в комментариях."Очень жаль, но нет смысла тратить ресурсы на проблему "северных территорий". Надо принять факт поражения 75 лет назад. Сейчас более эффективно продумать создание государства, которое не будет проигрывать", — призвал читатель."На островах уже живут русские, поэтому вернуть их не получится. Япония слишком слаба в переговорах", — подытожил один из пользователей.К вопросу о принадлежности Курильских островов на этой неделе вновь вернулся генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като. Он заявил, что Токио намерен и впредь добиваться решения территориального вопроса с Москвой, несмотря на поправки к российской конституции.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, передачу Японии Курильских островов нельзя даже обсуждать. Тем не менее, по ее словам, Москва готова к разговору по мирному договору. Российские власти не раз подчеркивали, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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