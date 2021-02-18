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Захарова ответила на заявления Японии о Курилах
Захарова ответила на заявления Японии о Курилах
Тему возможной передачи Японии Курильских островов в контексте заключения мирного договора нельзя даже обсуждать согласно Конституции РФ, но Москва готова к... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:09
2021-02-18T21:14
кацунобу като
мария захарова
москва
япония
токио
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тему возможной передачи Японии Курильских островов в контексте заключения мирного договора нельзя даже обсуждать согласно Конституции РФ, но Москва готова к переговорам по мирному договору, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена и впредь добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий государства."Мы готовы к переговорам (по мирному договору - ред.). Мы их вели, все время переговариваемся. Мы, с одной стороны, готовы (к переговорам), переговариваемся, а они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с Соединенными Штатами Америки по развертывания соответствующих систем у себя, например, противоракетных", - добавила она.По словам Захаровой, Россия верит, что можно развивать нормальные двусторонние взаимовыгодные отношения с Токио, не отталкиваясь от каких-либо предусловий.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на южные Курилы. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210216/kurily-1597619652.html
https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596441908.html
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кацунобу като, мария захарова, москва, япония, токио, в мире

Захарова ответила на заявления Японии о Курилах

21:09 18.02.2021 (обновлено: 21:14 18.02.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тему возможной передачи Японии Курильских островов в контексте заключения мирного договора нельзя даже обсуждать согласно Конституции РФ, но Москва готова к переговорам по мирному договору, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена и впредь добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий государства.
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"Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему (нельзя) каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Антонимы", отвечая на вопрос о том, не стоит ли России "отдать" Курильские острова Японии для заключения мирного договора.

"Мы готовы к переговорам (по мирному договору - ред.). Мы их вели, все время переговариваемся. Мы, с одной стороны, готовы (к переговорам), переговариваемся, а они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с Соединенными Штатами Америки по развертывания соответствующих систем у себя, например, противоракетных", - добавила она.
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По словам Захаровой, Россия верит, что можно развивать нормальные двусторонние взаимовыгодные отношения с Токио, не отталкиваясь от каких-либо предусловий.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на южные Курилы. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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Кацунобу КатоМария ЗахароваМоскваЯпонияТокиоВ мире
 
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