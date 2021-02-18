Захарова ответила на заявления Японии о Курилах
21:09 18.02.2021 (обновлено: 21:14 18.02.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Тему возможной передачи Японии Курильских островов в контексте заключения мирного договора нельзя даже обсуждать согласно Конституции РФ, но Москва готова к переговорам по мирному договору, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена и впредь добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий государства.
"Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему (нельзя) каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Антонимы", отвечая на вопрос о том, не стоит ли России "отдать" Курильские острова Японии для заключения мирного договора.
"Мы готовы к переговорам (по мирному договору - ред.). Мы их вели, все время переговариваемся. Мы, с одной стороны, готовы (к переговорам), переговариваемся, а они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с Соединенными Штатами Америки по развертывания соответствующих систем у себя, например, противоракетных", - добавила она.
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По словам Захаровой, Россия верит, что можно развивать нормальные двусторонние взаимовыгодные отношения с Токио, не отталкиваясь от каких-либо предусловий.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на южные Курилы. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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