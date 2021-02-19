В Крыму инициируют обращение в Генпрокуратуру по водной блокаде
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.
Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.
"Я буду инициировать на ближайшем заседании обращение в Генпрокуратуры РФ о возбуждении дела по поводу нанесения Крыму многомиллиардного ущерба. Начнем с водной блокады и того ущерба, который мы понесли вынужденно. Это будет касаться как материальной части, так и уголовной. Это не просто попытка лишить нас воды и нанести нашей экономике многомиллиардный ущерб, это попытка уничтожения нас как народа, попытка массового убийства и попытка геноцида. Именно так мы будем квалифицировать эти обвинения", - сказал Константинов на заседании крымского парламента в пятницу.
По его словам, российский суд должен вынести справедливое решение в отношении организаторов перекрытия поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и официальных лиц государственной власти Украины, принявших данное решение.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.