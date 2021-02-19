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В Крыму инициируют обращение в Генпрокуратуру по водной блокаде
В Крыму инициируют обращение в Генпрокуратуру по водной блокаде
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:54
2021-02-19T14:54
россия
антон кориневич
днепр (город)
владимир константинов
генеральная прокуратура рф
симферополь
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым."Я буду инициировать на ближайшем заседании обращение в Генпрокуратуры РФ о возбуждении дела по поводу нанесения Крыму многомиллиардного ущерба. Начнем с водной блокады и того ущерба, который мы понесли вынужденно. Это будет касаться как материальной части, так и уголовной. Это не просто попытка лишить нас воды и нанести нашей экономике многомиллиардный ущерб, это попытка уничтожения нас как народа, попытка массового убийства и попытка геноцида. Именно так мы будем квалифицировать эти обвинения", - сказал Константинов на заседании крымского парламента в пятницу.По его словам, российский суд должен вынести справедливое решение в отношении организаторов перекрытия поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и официальных лиц государственной власти Украины, принявших данное решение.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/krym-1597947748.html
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россия
днепр (город)
симферополь
республика крым
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россия, антон кориневич, днепр (город), владимир константинов, генеральная прокуратура рф, симферополь, республика крым, в мире

В Крыму инициируют обращение в Генпрокуратуру по водной блокаде

14:54 19.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.
Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 09:10
В Крыму сочли смешной новую затею Украины по водной блокаде полуострова
"Я буду инициировать на ближайшем заседании обращение в Генпрокуратуры РФ о возбуждении дела по поводу нанесения Крыму многомиллиардного ущерба. Начнем с водной блокады и того ущерба, который мы понесли вынужденно. Это будет касаться как материальной части, так и уголовной. Это не просто попытка лишить нас воды и нанести нашей экономике многомиллиардный ущерб, это попытка уничтожения нас как народа, попытка массового убийства и попытка геноцида. Именно так мы будем квалифицировать эти обвинения", - сказал Константинов на заседании крымского парламента в пятницу.
По его словам, российский суд должен вынести справедливое решение в отношении организаторов перекрытия поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и официальных лиц государственной власти Украины, принявших данное решение.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 07:41
В Госдуме прокомментировали планы Украины по воздушной блокаде Крыма
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
 
РоссияАнтон КориневичДнепр (город)Владимир КонстантиновГенеральная прокуратура РФСимферопольРеспублика КрымВ мире
 
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