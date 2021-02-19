Вильфанд объяснил причину снежного коллапса в Крыму
14:12 19.02.2021 (обновлено: 14:22 19.02.2021)
© Фото : Министерство транспорта РКПоследствия снегопада на Крымском мосту
© Фото : Министерство транспорта РК
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Непогода в Крыму, которая сопровождается ветром и осадками во всех видах, в том числе, обильными снегопадами, вызвана столкновением холодного воздуха из Европейской части России с теплым воздухом со Средиземного и Черного моря, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Крыму ситуация такая. Холодная погода, которая сейчас наблюдается в центре и на севере Европейской России, этот холод провалился и на юг, и он встретился с теплым воздухом со Средиземного и Черного моря, и Турецким теплым воздухом. Сформировался ряд фронтальных разделов и обострились несколько вторичных фронтальных разделов. Это привело к столкновению двух воздушных масс с совершенно разными физическими свойствами, и прежде всего температурным режимом. Это привело к тому, что очень интенсивные осадки причем всех видов (дождь, снег и мокрый снег), усиление ветра", - сказал Вильфанд.
"Эта ситуация во второй половине января и февраля все чаще повторяется. Это связано с забросом холодных воздушных масс. Возникают микроциркуляции, небольшие циклончики и возникает неустойчивость, поэтому интенсивные, постоянные осадки", - уточнил Вильфанд.
Улучшение погоды начнется в Крыму с воскресенья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Движение автомобилей по Крымскому мосту рано утром в пятницу было впервые перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях.
"В воскресенье гребень высокого давления подходит, и ситуация улучшится. Некомфортная ситуация сейчас, а дальше уже будет улучшаться", - сказал Вильфанд.
По данным МЧС, пока в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.
Обильные осадки, которые наблюдаются в Крыму, позволят сгладить последствия засухи 2020 года на полуострове, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Все эти осадки, они могут сгладить эту ужасную, катастрофическую засуху, которая наблюдалась в 2020 году. Сейчас негативная погода, но она может оказать позитивное влияние через определенное время. Конечно, она не снимет засуху, но, по крайней мере, сгладит эту тяжелую засушливую ситуацию", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что обилие осадков поможет наполнить водохранилища и напитать влагой землю.