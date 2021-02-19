https://ria.ru/20210219/krym-1598169585.html

Вильфанд объяснил причину снежного коллапса в Крыму

Вильфанд объяснил причину снежного коллапса в Крыму

Непогода в Крыму, которая сопровождается ветром и осадками во всех видах, в том числе, обильными снегопадами, вызвана столкновением холодного воздуха из... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:12

2021-02-19T14:12

2021-02-19T14:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

сочи

анапа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598160765_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5a5b980b05e53d3305cbd7359d00127b.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Непогода в Крыму, которая сопровождается ветром и осадками во всех видах, в том числе, обильными снегопадами, вызвана столкновением холодного воздуха из Европейской части России с теплым воздухом со Средиземного и Черного моря, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что такая погода наблюдается на Черноморском побережье от Сочи до Анапы.Улучшение погоды начнется в Крыму с воскресенья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Движение автомобилей по Крымскому мосту рано утром в пятницу было впервые перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях.По данным МЧС, пока в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Обильные осадки, которые наблюдаются в Крыму, позволят сгладить последствия засухи 2020 года на полуострове, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что обилие осадков поможет наполнить водохранилища и напитать влагой землю.

https://ria.ru/20210219/krym-1598161793.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/krym-1598137395.html

https://ria.ru/20210219/lavina-1598128712.html

россия

сочи

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, роман вильфанд, гидрометцентр, сочи, анапа, общество