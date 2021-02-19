https://ria.ru/20210219/krym-1598161793.html

Глава Крыма рассказал о плюсах обильного снегопада

Глава Крыма рассказал о плюсах обильного снегопада

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обильные осадки являются для полуострова большим плюсом, учитывая ситуацию с вододефицитом. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:29

2021-02-19T13:29

2021-02-19T13:29

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обильные осадки являются для полуострова большим плюсом, учитывая ситуацию с вододефицитом.По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. С 19-го по 21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.По его словам, особенно много осадков выпало в восточной части полуострова. "Выпало за ночь 20 миллиметров осадков в районе Керчи и Ленинского района, более 10 миллиметров – Кировский, Белогорский и другие районы", - сказал Аксенов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201217/voda-1589757696.html

https://ria.ru/20210218/krym-1597944364.html

россия

республика крым

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россия, сергей аксенов (политик), республика крым, общество