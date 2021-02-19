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Глава Крыма рассказал о плюсах обильного снегопада
Глава Крыма рассказал о плюсах обильного снегопада
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обильные осадки являются для полуострова большим плюсом, учитывая ситуацию с вододефицитом. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:29
2021-02-19T13:29
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обильные осадки являются для полуострова большим плюсом, учитывая ситуацию с вододефицитом.По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. С 19-го по 21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.По его словам, особенно много осадков выпало в восточной части полуострова. "Выпало за ночь 20 миллиметров осадков в районе Керчи и Ленинского района, более 10 миллиметров – Кировский, Белогорский и другие районы", - сказал Аксенов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20201217/voda-1589757696.html
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россия, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Глава Крыма рассказал о плюсах обильного снегопада

13:29 19.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обильные осадки являются для полуострова большим плюсом, учитывая ситуацию с вододефицитом.
По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. С 19-го по 21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.
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Ученый рассказал, как можно решить проблему водоснабжения Крыма
"Осадки колоссальные. Для нас это плюс. Крым без воды, и в нынешних условиях это для нас дополнительная возможность пройти дальнейший сезон при наличии водных источников", - сказал Аксенов журналистам.
По его словам, особенно много осадков выпало в восточной части полуострова. "Выпало за ночь 20 миллиметров осадков в районе Керчи и Ленинского района, более 10 миллиметров – Кировский, Белогорский и другие районы", - сказал Аксенов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
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