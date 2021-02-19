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В районе Крымского моста образовались полуметровые сугробы
В районе Крымского моста образовались полуметровые сугробы
Примерно месячная норма осадков выпала на востоке Крыма за ночь, высота снежного покрова в Керчи и в районе Крымского моста достигла 47 сантиметров, сообщили... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:39
2021-02-19T13:18
республика крым
крымский мост
керчь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Примерно месячная норма осадков выпала на востоке Крыма за ночь, высота снежного покрова в Керчи и в районе Крымского моста достигла 47 сантиметров, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре."Около месячной нормы осадков (в Керчи – 27 миллиметров, на берегу Керченского пролива – 30 миллиметров за 12 часов) выпало на востоке Крыма за ночь и снег продолжает идти. Высота снежного покрова в Керчи (в том числе в районе Крымского моста) 47 сантиметров. Это очень много", - рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Высота снежного покрова в районе Белогорска 23 сантиметра, во Владиславовке (Феодосия) – 16 сантиметров, на Ангарском перевале (трасса Симферополь - Алушта) - 15 сантиметров.Движение автомобилей по Крымскому мосту было впервые перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях рано утром в пятницу. Позже пресс-служба МЧС Республики Крым сообщила, что движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Кубани частично восстановлено, в сторону Крыма сохраняется затор.В ГУ МЧС региона сообщили, что могут развернуть пункты обогрева у подъезда к Крымскому мосту."В готовности находятся мобильные пункты обогрева, которые будут развернуты МЧС России в случае ухудшения обстановки", - говорится в сообщении.При этом в ведомстве подчеркнули, что пока необходимости в установки пунктов обогрева нет, так как затор постепенно уменьшается.По данным ведомства, в целом в республике чрезвычайных происшествий из-за непогоды не зафиксировано, пострадавших нет."Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле МЧС России. Социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно", - отметили в ведомстве.ГУМЧС по Кубани сообщило, что пункт обогрева работает в станице Тамань на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края."Пункт обогрева стоит, опергруппа. Станица Тамань, 130-й километр автодороги А-290", - уточнили РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю.По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду.
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60
Крым засыпало: на Крымском мосту и в Симферополе - снежный коллапс
Снег по всему восточному Крыму, в том числе в Симферополе.
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республика крым, крымский мост, керчь, общество

В районе Крымского моста образовались полуметровые сугробы

10:39 19.02.2021 (обновлено: 13:18 19.02.2021)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Примерно месячная норма осадков выпала на востоке Крыма за ночь, высота снежного покрова в Керчи и в районе Крымского моста достигла 47 сантиметров, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
"Около месячной нормы осадков (в Керчи – 27 миллиметров, на берегу Керченского пролива – 30 миллиметров за 12 часов) выпало на востоке Крыма за ночь и снег продолжает идти. Высота снежного покрова в Керчи (в том числе в районе Крымского моста) 47 сантиметров. Это очень много", - рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Высота снежного покрова в районе Белогорска 23 сантиметра, во Владиславовке (Феодосия) – 16 сантиметров, на Ангарском перевале (трасса Симферополь - Алушта) - 15 сантиметров.
Движение автомобилей по Крымскому мосту было впервые перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях рано утром в пятницу. Позже пресс-служба МЧС Республики Крым сообщила, что движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Кубани частично восстановлено, в сторону Крыма сохраняется затор.
В ГУ МЧС региона сообщили, что могут развернуть пункты обогрева у подъезда к Крымскому мосту.
"В готовности находятся мобильные пункты обогрева, которые будут развернуты МЧС России в случае ухудшения обстановки", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве подчеркнули, что пока необходимости в установки пунктов обогрева нет, так как затор постепенно уменьшается.
По данным ведомства, в целом в республике чрезвычайных происшествий из-за непогоды не зафиксировано, пострадавших нет.
"Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле МЧС России. Социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно", - отметили в ведомстве.
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ГУМЧС по Кубани сообщило, что пункт обогрева работает в станице Тамань на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.
"Пункт обогрева стоит, опергруппа. Станица Тамань, 130-й километр автодороги А-290", - уточнили РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду.
 
Республика КрымКрымский мостКерчьОбщество
 
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