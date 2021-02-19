https://ria.ru/20210219/krym-1598131416.html

В районе Крымского моста образовались полуметровые сугробы

В районе Крымского моста образовались полуметровые сугробы

Примерно месячная норма осадков выпала на востоке Крыма за ночь, высота снежного покрова в Керчи и в районе Крымского моста достигла 47 сантиметров, сообщили... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:39

2021-02-19T10:39

2021-02-19T13:18

республика крым

крымский мост

керчь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Примерно месячная норма осадков выпала на востоке Крыма за ночь, высота снежного покрова в Керчи и в районе Крымского моста достигла 47 сантиметров, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре."Около месячной нормы осадков (в Керчи – 27 миллиметров, на берегу Керченского пролива – 30 миллиметров за 12 часов) выпало на востоке Крыма за ночь и снег продолжает идти. Высота снежного покрова в Керчи (в том числе в районе Крымского моста) 47 сантиметров. Это очень много", - рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Высота снежного покрова в районе Белогорска 23 сантиметра, во Владиславовке (Феодосия) – 16 сантиметров, на Ангарском перевале (трасса Симферополь - Алушта) - 15 сантиметров.Движение автомобилей по Крымскому мосту было впервые перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях рано утром в пятницу. Позже пресс-служба МЧС Республики Крым сообщила, что движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Кубани частично восстановлено, в сторону Крыма сохраняется затор.В ГУ МЧС региона сообщили, что могут развернуть пункты обогрева у подъезда к Крымскому мосту."В готовности находятся мобильные пункты обогрева, которые будут развернуты МЧС России в случае ухудшения обстановки", - говорится в сообщении.При этом в ведомстве подчеркнули, что пока необходимости в установки пунктов обогрева нет, так как затор постепенно уменьшается.По данным ведомства, в целом в республике чрезвычайных происшествий из-за непогоды не зафиксировано, пострадавших нет."Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле МЧС России. Социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно", - отметили в ведомстве.ГУМЧС по Кубани сообщило, что пункт обогрева работает в станице Тамань на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края."Пункт обогрева стоит, опергруппа. Станица Тамань, 130-й километр автодороги А-290", - уточнили РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю.По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20210219/lavina-1598128712.html

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керчь

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Крым засыпало: на Крымском мосту и в Симферополе - снежный коллапс Снег по всему восточному Крыму, в том числе в Симферополе. 2021-02-19T10:39 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, крымский мост, керчь, общество