https://ria.ru/20210219/kravchuk-1598250826.html

Кравчук заявил, что на Украине "идет реальная война"

Кравчук заявил, что на Украине "идет реальная война"

Первый президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал санкции СНБО Украины против физических и РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T22:24

2021-02-19T22:24

2021-02-19T22:24

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

леонид кравчук

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Первый президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал санкции СНБО Украины против физических и юридических лиц.Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595859028.html

https://ria.ru/20210219/repressii-1598245097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, леонид кравчук, владимир зеленский, украина, в мире