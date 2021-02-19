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Кравчук заявил, что на Украине "идет реальная война"
Кравчук заявил, что на Украине "идет реальная война"
Первый президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал санкции СНБО Украины против физических и РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T22:24
2021-02-19T22:24
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
леонид кравчук
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Первый президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал санкции СНБО Украины против физических и юридических лиц.Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210203/telekanaly-1595859028.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, леонид кравчук, владимир зеленский, украина, в мире

Кравчук заявил, что на Украине "идет реальная война"

22:24 19.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Первый президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поддержал санкции СНБО Украины против физических и юридических лиц.
Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

"У страны, которая воюет, не может быть поблажек, не может быть участия кого-то, кто идет вразрез с борьбой народа за независимость, вредит этой борьбе. Я поддерживал и поддерживаю реальные конкретные действия не только СНБО, но и Верховной рады, президента Украины… Идет реальная война. На силу отвечаем силой. На выстрелы отвечаем выстрелами. Зеркально", - прокомментировал Кравчук введение санкций в эфире телеканала "Украина 24".

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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