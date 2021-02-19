https://ria.ru/20210219/krasnoyarsk-1598175329.html
МВД задержало подозреваемого в "обстреле" спикера горсовета петардой
МВД задержало подозреваемого в "обстреле" спикера горсовета петардой
В Красноярске задержали человека, запустившего петарду в машину спикера Горсовета - ему вменяется хулиганство, сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:43
2021-02-19T14:43
2021-02-19T16:16
ирина волк
россия
красноярск
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Красноярске задержали человека, запустившего петарду в машину спикера Горсовета - ему вменяется хулиганство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Подозреваемый был задержан в арендованной квартире в течение нескольких часов после случившегося - "им оказался 35-летний житель Иркутской области".Инцидент произошел сегодня утром: как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах, у машины председателя Совета депутатов Красноярска Натальи Филюриной взорвался фейерверк, женщина травм не получила.Позднее полиция подтвердила, что инцидент случился близ здания городской администрации - близ автомобиля сработала пиротехника, которую запустил "неизвестный мужчина".По статье УК РФ "Хулиганство" задержанному может грозить максимум семь лет колонии.
https://ria.ru/20210218/politsiya-1597954662.html
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Взрыв петарды около машины спикера горсовета Красноярска
В Красноярске в машину спикера горсовета бросили фейерверк. На месте работает следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет.
2021-02-19T14:43
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РИА Новости
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ирина волк, россия, красноярск
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
В Красноярске
задержали человека, запустившего петарду в машину спикера Горсовета - ему вменяется хулиганство, сообщила официальный представитель МВД России
Ирина Волк.
"В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в хулиганских действиях в отношении спикера Горсовета", - сказала Волк журналистам в пятницу.
Подозреваемый был задержан в арендованной квартире в течение нескольких часов после случившегося - "им оказался 35-летний житель Иркутской области".
Инцидент произошел сегодня утром: как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах, у машины председателя Совета депутатов Красноярска Натальи Филюриной взорвался фейерверк, женщина травм не получила.
Позднее полиция подтвердила, что инцидент случился близ здания городской администрации - близ автомобиля сработала пиротехника, которую запустил "неизвестный мужчина".
По статье УК РФ "Хулиганство" задержанному может грозить максимум семь лет колонии.