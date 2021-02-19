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МВД задержало подозреваемого в "обстреле" спикера горсовета петардой
МВД задержало подозреваемого в "обстреле" спикера горсовета петардой
В Красноярске задержали человека, запустившего петарду в машину спикера Горсовета - ему вменяется хулиганство, сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:43
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ирина волк
россия
красноярск
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Красноярске задержали человека, запустившего петарду в машину спикера Горсовета - ему вменяется хулиганство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Подозреваемый был задержан в арендованной квартире в течение нескольких часов после случившегося - "им оказался 35-летний житель Иркутской области".Инцидент произошел сегодня утром: как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах, у машины председателя Совета депутатов Красноярска Натальи Филюриной взорвался фейерверк, женщина травм не получила.Позднее полиция подтвердила, что инцидент случился близ здания городской администрации - близ автомобиля сработала пиротехника, которую запустил "неизвестный мужчина".По статье УК РФ "Хулиганство" задержанному может грозить максимум семь лет колонии.
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россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Взрыв петарды около машины спикера горсовета Красноярска
В Красноярске в машину спикера горсовета бросили фейерверк. На месте работает следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате применения пиротехники пострадавших нет.
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ирина волк, россия, красноярск

МВД задержало подозреваемого в "обстреле" спикера горсовета петардой

14:43 19.02.2021 (обновлено: 16:16 19.02.2021)
 
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Красноярске задержали человека, запустившего петарду в машину спикера Горсовета - ему вменяется хулиганство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в хулиганских действиях в отношении спикера Горсовета", - сказала Волк журналистам в пятницу.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 10:12
В Петербурге полиция нашла хулиганов, зажигавших файеры в метро
Подозреваемый был задержан в арендованной квартире в течение нескольких часов после случившегося - "им оказался 35-летний житель Иркутской области".
Инцидент произошел сегодня утром: как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах, у машины председателя Совета депутатов Красноярска Натальи Филюриной взорвался фейерверк, женщина травм не получила.
Позднее полиция подтвердила, что инцидент случился близ здания городской администрации - близ автомобиля сработала пиротехника, которую запустил "неизвестный мужчина".
По статье УК РФ "Хулиганство" задержанному может грозить максимум семь лет колонии.
 
Ирина ВолкРоссияКрасноярск
 
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