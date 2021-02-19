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https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598240701.html
Собянин назвал данные по COVID-19 обнадеживающими
Собянин назвал данные по COVID-19 обнадеживающими
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве видят продолжающееся снижение госпитализации и заболевания COVID, но пандемия не прошла, надо беречься. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:36
2021-02-19T20:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве видят продолжающееся снижение госпитализации и заболевания COVID, но пандемия не прошла, надо беречься."В принципе обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение и выявляемости, и госпитализации, и тяжёлых пациентов, которые по-прежнему ещё находятся в больнице, но просто надо иметь в виду, что пандемия ещё не прошла, надо ещё беречься", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал данные по COVID-19 обнадеживающими

20:36 19.02.2021 (обновлено: 20:37 19.02.2021)
 
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Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве видят продолжающееся снижение госпитализации и заболевания COVID, но пандемия не прошла, надо беречься.
"В принципе обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение и выявляемости, и госпитализации, и тяжёлых пациентов, которые по-прежнему ещё находятся в больнице, но просто надо иметь в виду, что пандемия ещё не прошла, надо ещё беречься", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".
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