https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598240701.html

Собянин назвал данные по COVID-19 обнадеживающими

Собянин назвал данные по COVID-19 обнадеживающими

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве видят продолжающееся снижение госпитализации и заболевания COVID, но пандемия не прошла, надо беречься. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:36

2021-02-19T20:36

2021-02-19T20:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве видят продолжающееся снижение госпитализации и заболевания COVID, но пандемия не прошла, надо беречься."В принципе обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение и выявляемости, и госпитализации, и тяжёлых пациентов, которые по-прежнему ещё находятся в больнице, но просто надо иметь в виду, что пандемия ещё не прошла, надо ещё беречься", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598094711.html

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2021

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