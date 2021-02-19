https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598240701.html
Собянин назвал данные по COVID-19 обнадеживающими
Собянин назвал данные по COVID-19 обнадеживающими
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве видят продолжающееся снижение госпитализации и заболевания COVID, но пандемия не прошла, надо беречься. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:36
2021-02-19T20:36
2021-02-19T20:37
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве видят продолжающееся снижение госпитализации и заболевания COVID, но пандемия не прошла, надо беречься."В принципе обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение и выявляемости, и госпитализации, и тяжёлых пациентов, которые по-прежнему ещё находятся в больнице, но просто надо иметь в виду, что пандемия ещё не прошла, надо ещё беречься", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".
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