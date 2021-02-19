https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598135406.html

В России за сутки умерли 470 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 470 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 470 смертей с COVID-19, 53 из них в Москве, за все время скончались 82 396 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:04

2021-02-19T11:04

2021-02-19T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 470 смертей с COVID-19, 53 из них в Москве, за все время скончались 82 396 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 470 смертей... За весь период по России умерли 82 396 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 53, в Санкт-Петербурге - 47, в Подмосковье - 35.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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