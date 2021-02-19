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В России за сутки умерли 470 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 470 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 470 смертей с COVID-19, 53 из них в Москве, за все время скончались 82 396 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:04
2021-02-19T11:04
2021-02-19T11:04
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 470 смертей с COVID-19, 53 из них в Москве, за все время скончались 82 396 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 470 смертей... За весь период по России умерли 82 396 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 53, в Санкт-Петербурге - 47, в Подмосковье - 35.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество