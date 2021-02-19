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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598135406.html
В России за сутки умерли 470 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 470 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 470 смертей с COVID-19, 53 из них в Москве, за все время скончались 82 396 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:04
2021-02-19T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 470 смертей с COVID-19, 53 из них в Москве, за все время скончались 82 396 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждены 470 смертей... За весь период по России умерли 82 396 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 53, в Санкт-Петербурге - 47, в Подмосковье - 35.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки умерли 470 пациентов с COVID-19

11:04 19.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в карантинном центре в Коммунарке
Медик в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 470 смертей с COVID-19, 53 из них в Москве, за все время скончались 82 396 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждены 470 смертей... За весь период по России умерли 82 396 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 53, в Санкт-Петербурге - 47, в Подмосковье - 35.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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