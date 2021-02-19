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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598135016.html
В Москве выявили 1 972 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1 972 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1 972, Санкт-Петербурге - 1 087, Подмосковье - 687, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:02
2021-02-19T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
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еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наибольшее число случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1 972, Санкт-Петербурге - 1 087, Подмосковье - 687, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 972, 2. Санкт-Петербург - 1 087, 3. Московская область - 687", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 4, Туве - 3, Чукотском автономном округе - 2.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 1 972 новых случая заражения коронавирусом

11:02 19.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наибольшее число случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1 972, Санкт-Петербурге - 1 087, Подмосковье - 687, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 972, 2. Санкт-Петербург - 1 087, 3. Московская область - 687", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 4, Туве - 3, Чукотском автономном округе - 2.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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