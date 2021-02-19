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В Москве выявили 1 972 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1 972 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1 972, Санкт-Петербурге - 1 087, Подмосковье - 687, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:02
2021-02-19T11:02
2021-02-19T11:02
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наибольшее число случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1 972, Санкт-Петербурге - 1 087, Подмосковье - 687, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 972, 2. Санкт-Петербург - 1 087, 3. Московская область - 687", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 4, Туве - 3, Чукотском автономном округе - 2.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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