https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598135016.html

В Москве выявили 1 972 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1 972 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1 972, Санкт-Петербурге - 1 087, Подмосковье - 687, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:02

2021-02-19T11:02

2021-02-19T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Наибольшее число случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве - 1 972, Санкт-Петербурге - 1 087, Подмосковье - 687, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 972, 2. Санкт-Петербург - 1 087, 3. Московская область - 687", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 4, Туве - 3, Чукотском автономном округе - 2.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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