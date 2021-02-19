https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598134770.html

В России за сутки 18 637 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 18 637 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 18 637 человек после COVID-19, за все время - 3 679 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:02

2021-02-19T11:02

2021-02-19T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 637 человек после COVID-19, за все время - 3 679 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге - 3676, Москве - 2112, Подмосковье - 598.

https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597992464.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество