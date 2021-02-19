https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598134770.html
В России за сутки 18 637 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 637 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 18 637 человек после COVID-19, за все время - 3 679 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:02
2021-02-19T11:02
2021-02-19T11:02
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коронавирус в россии
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 637 человек после COVID-19, за все время - 3 679 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге - 3676, Москве - 2112, Подмосковье - 598.
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597992464.html
россия
москва
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество