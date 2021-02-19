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Мясников развеял популярный миф о кофе
Мясников развеял популярный миф о кофе
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял миф о том, что людям, страдающим от проблем с сердцем, нельзя пить кофе. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T05:53
2021-02-19T12:10
кофе
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял миф о том, что людям, страдающим от проблем с сердцем, нельзя пить кофе.Медик напомнил, что нормальное потребление кофе — две-три чашки в день. Исключение, по его словам, составляют люди с заболеваниями печени — им можно выпивать по четыре кружки, так как кофе целебно действует на этот орган.Кроме того, отметил Мясников, кофе оказывает положительное влияние при таких заболеваниях, как подагра, болезнь Паркинсона и остеопороз, приписывают ему и противораковые свойства.А утверждения о вреде растворимого кофе он опроверг.
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кофе, александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников развеял популярный миф о кофе

05:53 19.02.2021 (обновлено: 12:10 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушки пьют кофе
Девушки пьют кофе - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял миф о том, что людям, страдающим от проблем с сердцем, нельзя пить кофе.

"Я много раз говорил, и в недавних передачах, и так далее: люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия <…> Пейте кофе, если любите", — сказал он.

Медик напомнил, что нормальное потребление кофе — две-три чашки в день. Исключение, по его словам, составляют люди с заболеваниями печени — им можно выпивать по четыре кружки, так как кофе целебно действует на этот орган.
Кроме того, отметил Мясников, кофе оказывает положительное влияние при таких заболеваниях, как подагра, болезнь Паркинсона и остеопороз, приписывают ему и противораковые свойства.
А утверждения о вреде растворимого кофе он опроверг.
Зерна кофе вида робуста - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Кофе: польза и вред для здоровья мужчин и женщин
 
КофеАлександр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
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