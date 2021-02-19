https://ria.ru/20210219/kofe-1598112316.html

Мясников развеял популярный миф о кофе

Мясников развеял популярный миф о кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял миф о том, что людям, страдающим от проблем с сердцем, нельзя пить кофе. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T05:53

2021-02-19T05:53

2021-02-19T12:10

кофе

александр мясников (врач)

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598136394_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_f915bcd5729f263720ab2ca46f725425.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" развеял миф о том, что людям, страдающим от проблем с сердцем, нельзя пить кофе.Медик напомнил, что нормальное потребление кофе — две-три чашки в день. Исключение, по его словам, составляют люди с заболеваниями печени — им можно выпивать по четыре кружки, так как кофе целебно действует на этот орган.Кроме того, отметил Мясников, кофе оказывает положительное влияние при таких заболеваниях, как подагра, болезнь Паркинсона и остеопороз, приписывают ему и противораковые свойства.А утверждения о вреде растворимого кофе он опроверг.

https://ria.ru/20210217/kofe-1597909868.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, александр мясников (врач), здоровье, общество