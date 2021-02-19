Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210219/knigi-1598174582.html
Российские мужчины назвали любимых писателей
Российские мужчины назвали любимых писателей
Наиболее популярные у российских мужчин писатели — это Федор Достоевский и Стивен Кинг, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "ЛитРес". РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:39
2021-02-19T15:21
культура
россия
книги
литрес
стивен кинг
борис стругацкий
джордж оруэлл (эрик блэр)
михаил булгаков
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/78901/00/789010041_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_627a9ede05721f606df8b78344ab6468.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Наиболее популярные у российских мужчин писатели — это Федор Достоевский и Стивен Кинг, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "ЛитРес".В преддверии Дня защитника Отечества в компании провели исследование, в ходе которого опросили более тысячи мужчин и проанализировали статистику продаж цифровых книг за последние десять лет. Почти 65 процентов респондентов ответили, что читают каждый день, примерно треть обращаются к книгам несколько раз в неделю."Главным автором для себя в литературе опрошенные мужчины выбрали Федора Достоевского (более 12 процентов). На втором месте — неопределившиеся респонденты и вариант "Другое" (почти десять процентов). Примерно столько же опрошенных сделали выбор в пользу Стивена Кинга. Замыкают пятерку Дж. Р. Р. Толкин и братья Стругацкие (у них по пять процентов)", — говорится в сообщении.Среди любимых книг большинство назвали роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", фэнтезийную эпопею Толкина "Властелин колец", роман Джека Лондона "Мартин Иден" и "Братьев Карамазовых" Достоевского.Из жанров опрошенные мужчины выделили фэнтези и фантастику. Чуть менее популярны классическая и научная литература, за ними следуют детективы и триллеры."Ожидаемо, что жанром, которого мужчины чаще всего избегают, стали любовные романы: против них проголосовали более 73 процентов", — отметили в пресс-службе, добавив, что почти 46 процентов не читают поэзию и драматургию, а 36 процентов — книги по психологии.Из электронных и аудиокниг мужчины отдают предпочтение произведению Юваля Ной Харари "Sapiens. Краткая история человечества", а также роману Джорджа Оруэлла "1984". На третьем месте "Подсознание может все!" Джона Кехо в аудиоформате. Самым продаваемым автором у мужчин стал Борис Акунин.
https://ria.ru/20210219/ideal-1598067260.html
https://ria.ru/20210211/knigi-1596953245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/78901/00/789010041_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3a0a2c50734069015cc2e37e9ce823b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, книги, литрес, стивен кинг, борис стругацкий, джордж оруэлл (эрик блэр), михаил булгаков, литература

Российские мужчины назвали любимых писателей

14:39 19.02.2021 (обновлено: 15:21 19.02.2021)
 
© Fotolia / WavebreakmediaMicro Мужчина читает книгу
Мужчина читает книгу - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Наиболее популярные у российских мужчин писатели — это Федор Достоевский и Стивен Кинг, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "ЛитРес".
В преддверии Дня защитника Отечества в компании провели исследование, в ходе которого опросили более тысячи мужчин и проанализировали статистику продаж цифровых книг за последние десять лет. Почти 65 процентов респондентов ответили, что читают каждый день, примерно треть обращаются к книгам несколько раз в неделю.
Кадр из фильма Унесенные ветром - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 01:50Культура
Россияне назвали идеального мужчину из русской и мировой литературы
"Главным автором для себя в литературе опрошенные мужчины выбрали Федора Достоевского (более 12 процентов). На втором месте — неопределившиеся респонденты и вариант "Другое" (почти десять процентов). Примерно столько же опрошенных сделали выбор в пользу Стивена Кинга. Замыкают пятерку Дж. Р. Р. Толкин и братья Стругацкие (у них по пять процентов)", — говорится в сообщении.
Среди любимых книг большинство назвали роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", фэнтезийную эпопею Толкина "Властелин колец", роман Джека Лондона "Мартин Иден" и "Братьев Карамазовых" Достоевского.
Из жанров опрошенные мужчины выделили фэнтези и фантастику. Чуть менее популярны классическая и научная литература, за ними следуют детективы и триллеры.
"Ожидаемо, что жанром, которого мужчины чаще всего избегают, стали любовные романы: против них проголосовали более 73 процентов", — отметили в пресс-службе, добавив, что почти 46 процентов не читают поэзию и драматургию, а 36 процентов — книги по психологии.
Кадр из фильма Анна Каренина - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 13:07Культура
Названы самые популярные у россиян аудиокниги о любви
Из электронных и аудиокниг мужчины отдают предпочтение произведению Юваля Ной Харари "Sapiens. Краткая история человечества", а также роману Джорджа Оруэлла "1984". На третьем месте "Подсознание может все!" Джона Кехо в аудиоформате. Самым продаваемым автором у мужчин стал Борис Акунин.
 
КультураРоссияКнигиЛитРесСтивен КингБорис СтругацкийДжордж Оруэлл (Эрик Блэр)Михаил Булгаковлитература
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг сообщил детали обсуждения по "Северному потоку — 2" в конгрессе
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
01:50Глава Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"
01:24Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
Лента новостейМолния