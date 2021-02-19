https://ria.ru/20210219/knigi-1598174582.html

Российские мужчины назвали любимых писателей

Российские мужчины назвали любимых писателей

Наиболее популярные у российских мужчин писатели — это Федор Достоевский и Стивен Кинг, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "ЛитРес". РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:39

2021-02-19T14:39

2021-02-19T15:21

культура

россия

книги

литрес

стивен кинг

борис стругацкий

джордж оруэлл (эрик блэр)

михаил булгаков

литература

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Наиболее популярные у российских мужчин писатели — это Федор Достоевский и Стивен Кинг, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "ЛитРес".В преддверии Дня защитника Отечества в компании провели исследование, в ходе которого опросили более тысячи мужчин и проанализировали статистику продаж цифровых книг за последние десять лет. Почти 65 процентов респондентов ответили, что читают каждый день, примерно треть обращаются к книгам несколько раз в неделю."Главным автором для себя в литературе опрошенные мужчины выбрали Федора Достоевского (более 12 процентов). На втором месте — неопределившиеся респонденты и вариант "Другое" (почти десять процентов). Примерно столько же опрошенных сделали выбор в пользу Стивена Кинга. Замыкают пятерку Дж. Р. Р. Толкин и братья Стругацкие (у них по пять процентов)", — говорится в сообщении.Среди любимых книг большинство назвали роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", фэнтезийную эпопею Толкина "Властелин колец", роман Джека Лондона "Мартин Иден" и "Братьев Карамазовых" Достоевского.Из жанров опрошенные мужчины выделили фэнтези и фантастику. Чуть менее популярны классическая и научная литература, за ними следуют детективы и триллеры."Ожидаемо, что жанром, которого мужчины чаще всего избегают, стали любовные романы: против них проголосовали более 73 процентов", — отметили в пресс-службе, добавив, что почти 46 процентов не читают поэзию и драматургию, а 36 процентов — книги по психологии.Из электронных и аудиокниг мужчины отдают предпочтение произведению Юваля Ной Харари "Sapiens. Краткая история человечества", а также роману Джорджа Оруэлла "1984". На третьем месте "Подсознание может все!" Джона Кехо в аудиоформате. Самым продаваемым автором у мужчин стал Борис Акунин.

https://ria.ru/20210219/ideal-1598067260.html

https://ria.ru/20210211/knigi-1596953245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, книги, литрес, стивен кинг, борис стругацкий, джордж оруэлл (эрик блэр), михаил булгаков, литература