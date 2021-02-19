https://ria.ru/20210219/klaster-1598185057.html
Власти Подмосковья проверили ход работ по созданию сырного кластера
Власти Подмосковья проверили ход работ по созданию сырного кластера
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский проинспектировал ход работ строительства... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:21
2021-02-19T15:21
2021-02-19T15:21
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский проинспектировал ход работ строительства инфраструктуры подмосковного сырного кластера в Дмитровском округе Подмосковья.Кластер начали строить в 2019 году. Общий объем инвестиций составляет 4,7 миллиарда рублей.Он добавил, что после окончания строительства кластера в эксплуатацию будут запущено пять заводов, создано около 500 рабочих мест, Подмосковье планирует выйти на первое место в России по производству сыра.
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