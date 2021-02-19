Власти Подмосковья проверили ход работ по созданию сырного кластера

"Готовность кластера 60%. С выходом заводов на проектную мощность здесь в кластере будет производиться порядка 20 тысяч тонн сыра в год, производство сухой сыворотки – 14,28 тысячи тонн в год. Это позволит нам стать первыми в России по производству сыра", - сказал Воскресенский.