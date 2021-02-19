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https://ria.ru/20210219/klaster-1598185057.html
Власти Подмосковья проверили ход работ по созданию сырного кластера
Власти Подмосковья проверили ход работ по созданию сырного кластера
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский проинспектировал ход работ строительства... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:21
2021-02-19T15:21
новости подмосковья
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский проинспектировал ход работ строительства инфраструктуры подмосковного сырного кластера в Дмитровском округе Подмосковья.Кластер начали строить в 2019 году. Общий объем инвестиций составляет 4,7 миллиарда рублей.Он добавил, что после окончания строительства кластера в эксплуатацию будут запущено пять заводов, создано около 500 рабочих мест, Подмосковье планирует выйти на первое место в России по производству сыра.
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россия, московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья проверили ход работ по созданию сырного кластера

15:21 19.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАссортимент сыров
Ассортимент сыров - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский проинспектировал ход работ строительства инфраструктуры подмосковного сырного кластера в Дмитровском округе Подмосковья.
Кластер начали строить в 2019 году. Общий объем инвестиций составляет 4,7 миллиарда рублей.
"Готовность кластера 60%. С выходом заводов на проектную мощность здесь в кластере будет производиться порядка 20 тысяч тонн сыра в год, производство сухой сыворотки – 14,28 тысячи тонн в год. Это позволит нам стать первыми в России по производству сыра", - сказал Воскресенский.
Он добавил, что после окончания строительства кластера в эксплуатацию будут запущено пять заводов, создано около 500 рабочих мест, Подмосковье планирует выйти на первое место в России по производству сыра.
Солнце - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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