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Врач назвала продукты, которые могут разорвать кишечник
Врач назвала продукты, которые могут разорвать кишечник
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Москвой 24", что некоторые овощи могут спровоцировать разрыв кишечника. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:55
2021-02-19T11:55
елена соломатина
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Москвой 24", что некоторые овощи могут спровоцировать разрыв кишечника.Диетолог предупредила об опасности продуктов с высоким содержанием дубильных веществ и крупных волокон. Они приводят к образованию в организме безоаров - инородных тел, образующихся при скоплении в желудке не способных перевариться частиц. Это приводит к увеличению размеров кишечника.Соломатина пояснила, что кишечник не может протолкнуть безоары, на которые наматываются другие частицы пищи. При их чрезмерном скоплении может потребоваться хирургическое вмешательство.Диетолог подчеркнула, что переедание может приводить и к другим последствиям вплоть до смерти.
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елена соломатина, общество

Врач назвала продукты, которые могут разорвать кишечник

11:55 19.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Москвой 24", что некоторые овощи могут спровоцировать разрыв кишечника.
Диетолог предупредила об опасности продуктов с высоким содержанием дубильных веществ и крупных волокон. Они приводят к образованию в организме безоаров - инородных тел, образующихся при скоплении в желудке не способных перевариться частиц. Это приводит к увеличению размеров кишечника.
"К подобным проблемам в теории может привести переедание такими продуктами, как айва, сельдерей, капуста, редька, терн", — рассказала врач.
Соломатина пояснила, что кишечник не может протолкнуть безоары, на которые наматываются другие частицы пищи. При их чрезмерном скоплении может потребоваться хирургическое вмешательство.
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 07:00ЗОЖ
Врачи назвали продукт, восстанавливающий работу кишечника
"С подобной проблемой к врачам недавно обратилась 45-летняя москвичка, у которой из-за объедания хурмой диаметр кишечника увеличился с 3-6 до 24 сантиметров. Выяснилось, что за пять дней до госпитализации она съела полтора килограмма этого фрукта. Такой рацион спровоцировал у женщины острую кишечную непроходимость", - объяснила она.
Диетолог подчеркнула, что переедание может приводить и к другим последствиям вплоть до смерти.
 
Елена СоломатинаОбщество
 
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