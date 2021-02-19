https://ria.ru/20210219/kishechnik-1598144751.html

Врач назвала продукты, которые могут разорвать кишечник

Врач назвала продукты, которые могут разорвать кишечник

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Москвой 24", что некоторые овощи могут спровоцировать разрыв кишечника. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:55

2021-02-19T11:55

2021-02-19T11:55

елена соломатина

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Москвой 24", что некоторые овощи могут спровоцировать разрыв кишечника.Диетолог предупредила об опасности продуктов с высоким содержанием дубильных веществ и крупных волокон. Они приводят к образованию в организме безоаров - инородных тел, образующихся при скоплении в желудке не способных перевариться частиц. Это приводит к увеличению размеров кишечника.Соломатина пояснила, что кишечник не может протолкнуть безоары, на которые наматываются другие частицы пищи. При их чрезмерном скоплении может потребоваться хирургическое вмешательство.Диетолог подчеркнула, что переедание может приводить и к другим последствиям вплоть до смерти.

https://rsport.ria.ru/20210210/granat-1596734193.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена соломатина, общество