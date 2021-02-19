https://ria.ru/20210219/kipr-1598250521.html

Кипр выдал России подозреваемого в злоупотреблении полномочиями

Кипр выдал России подозреваемого в злоупотреблении полномочиями

Верховный суд Кипра в пятницу постановил отменить решение суда первой инстанции и выдать гражданина России в Российскую Федерацию для предания суду за серьезные РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T22:16

2021-02-19T22:16

2021-02-19T23:47

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АФИНЫ, 19 фев – РИА Новости. Верховный суд Кипра в пятницу постановил отменить решение суда первой инстанции и выдать гражданина России в Российскую Федерацию для предания суду за серьезные преступления, которые он, предположительно, совершил в своей стране, сообщило издание "Филилефтерос".Фамилию россиянина издание не сообщает в соответствии с законом о защите персональных данных.Как указано в решении, 21 декабря 2018 года ответчик приехал в аэропорт Ларнаки, чтобы вылететь в Дубай. В ходе паспортного контроля было установлено, что он разыскивается российскими властями, поскольку в отношении него выдан ордер на арест за преступление, связанное с превышением власти. В тот же день председатель окружного суда Ларнаки выдал ордер на временный арест, который в тот же день был исполнен полицией.В России ответчику предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления "злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим административные или управленческие обязанности на предприятии или в другой организации, противоречащие законным интересам предприятия или организации и с целью получения личной выгоды или преимущества" в нарушение статьи 201 (2) Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет издание.Верховный суд на основании представленных ему свидетельских показаний "отверг позицию обвиняемого о том, что он подвергается преследованию за свои политические убеждения или по другим мотивам", а также отверг позицию, согласно которой в случае его экстрадиции "его физическая неприкосновенность будет поставлена под угрозу или он подвергнется бесчеловечному или унижающему достоинство обращению".Верховный суд Кипра не согласился с мнение суда первой инстанции, что судебное разбирательство, прошедшее в России в отсутствие ответчика, нарушило его права, и что он не был проинформирован о судебных разбирательствах и запросах следственных органов в российских судах."Мы не согласны с изложенным выше подходом", - отмечают верховные судьи.Верховный суд Кипра также заявил, что ответчик не представил доказательств, что он не будет иметь права выбирать адвоката и будет лишен права на справедливое судебное разбирательство в России.

https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034027.html

https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596336968.html

https://ria.ru/20210128/ubiystvo-1594950109.html

https://ria.ru/20201206/rosrybolovstvo-1587923644.html

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россия, ларнаки, кипр, в мире