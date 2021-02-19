https://ria.ru/20210219/kipr-1598250521.html
Кипр выдал России подозреваемого в злоупотреблении полномочиями
Кипр выдал России подозреваемого в злоупотреблении полномочиями
Верховный суд Кипра в пятницу постановил отменить решение суда первой инстанции и выдать гражданина России в Российскую Федерацию для предания суду за серьезные РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T22:16
2021-02-19T22:16
2021-02-19T23:47
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АФИНЫ, 19 фев – РИА Новости. Верховный суд Кипра в пятницу постановил отменить решение суда первой инстанции и выдать гражданина России в Российскую Федерацию для предания суду за серьезные преступления, которые он, предположительно, совершил в своей стране, сообщило издание "Филилефтерос".Фамилию россиянина издание не сообщает в соответствии с законом о защите персональных данных.Как указано в решении, 21 декабря 2018 года ответчик приехал в аэропорт Ларнаки, чтобы вылететь в Дубай. В ходе паспортного контроля было установлено, что он разыскивается российскими властями, поскольку в отношении него выдан ордер на арест за преступление, связанное с превышением власти. В тот же день председатель окружного суда Ларнаки выдал ордер на временный арест, который в тот же день был исполнен полицией.В России ответчику предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления "злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим административные или управленческие обязанности на предприятии или в другой организации, противоречащие законным интересам предприятия или организации и с целью получения личной выгоды или преимущества" в нарушение статьи 201 (2) Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет издание.Верховный суд на основании представленных ему свидетельских показаний "отверг позицию обвиняемого о том, что он подвергается преследованию за свои политические убеждения или по другим мотивам", а также отверг позицию, согласно которой в случае его экстрадиции "его физическая неприкосновенность будет поставлена под угрозу или он подвергнется бесчеловечному или унижающему достоинство обращению".Верховный суд Кипра не согласился с мнение суда первой инстанции, что судебное разбирательство, прошедшее в России в отсутствие ответчика, нарушило его права, и что он не был проинформирован о судебных разбирательствах и запросах следственных органов в российских судах."Мы не согласны с изложенным выше подходом", - отмечают верховные судьи.Верховный суд Кипра также заявил, что ответчик не представил доказательств, что он не будет иметь права выбирать адвоката и будет лишен права на справедливое судебное разбирательство в России.
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россия, ларнаки, кипр, в мире
АФИНЫ, 19 фев – РИА Новости.
Верховный суд Кипра
в пятницу постановил отменить решение суда первой инстанции и выдать гражданина России
в Российскую Федерацию для предания суду за серьезные преступления, которые он, предположительно, совершил в своей стране, сообщило издание "Филилефтерос
".
Фамилию россиянина издание не сообщает в соответствии с законом о защите персональных данных.
Как указано в решении, 21 декабря 2018 года ответчик приехал в аэропорт Ларнаки
, чтобы вылететь в Дубай
. В ходе паспортного контроля было установлено, что он разыскивается российскими властями, поскольку в отношении него выдан ордер на арест за преступление, связанное с превышением власти. В тот же день председатель окружного суда Ларнаки выдал ордер на временный арест, который в тот же день был исполнен полицией.
"Запрос об экстрадиции был должным образом подан Генеральной прокуратурой Российской Федерации в министерство иностранных дел Республики Кипр. Впоследствии министр юстиции и общественного порядка Республики Кипр 31 января 2019 года выдал, в соответствии с положениями закона, разрешение на начало процесса выдачи ответчика", - сообщает издание.
В России ответчику предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления "злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим административные или управленческие обязанности на предприятии или в другой организации, противоречащие законным интересам предприятия или организации и с целью получения личной выгоды или преимущества" в нарушение статьи 201 (2) Уголовного кодекса Российской Федерации, пишет издание.
Верховный суд на основании представленных ему свидетельских показаний "отверг позицию обвиняемого о том, что он подвергается преследованию за свои политические убеждения или по другим мотивам", а также отверг позицию, согласно которой в случае его экстрадиции "его физическая неприкосновенность будет поставлена под угрозу или он подвергнется бесчеловечному или унижающему достоинство обращению".
Верховный суд Кипра не согласился с мнение суда первой инстанции, что судебное разбирательство, прошедшее в России в отсутствие ответчика, нарушило его права, и что он не был проинформирован о судебных разбирательствах и запросах следственных органов в российских судах.
"Мы не согласны с изложенным выше подходом", - отмечают верховные судьи.
"Тот факт, что ответчик не находился по адресу своего проживания, который он сообщил компетентным властям своей страны, тот факт, что после того, как он дал показания в качестве свидетеля по этому делу, он изменил данные своего удостоверения личности, и тот факт, что через несколько месяцев после изменения этих данных он покинул свою страну, не могли не иметь последствий, которые, как установил суд первой инстанции, имели место, и, фактически, на власти Российской Федерации возложена ответственность за поведение, эквивалентное нарушению основных прав ответчика", - решил суд.
Верховный суд Кипра также заявил, что ответчик не представил доказательств, что он не будет иметь права выбирать адвоката и будет лишен права на справедливое судебное разбирательство в России.
"В свете вышеизложенного апелляция (на отказ в экстрадиции) удовлетворена. Решение первой инстанции отменено", - заключает Верховный суд Кипра.