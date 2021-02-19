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В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида
В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида
Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черного хорька, сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:25
2021-02-19T22:12
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черного хорька, сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США.Животное по имени Элизабет Энн родилось в декабре прошлого года, но информацию о нем представили только сейчас. Клонирование удалось произвести благодаря замороженным генам другого хорька, умершего более тридцати лет назад. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один.К другим видам, которые нуждаются в клонировании, ученые относят монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя.Тем не менее ученых беспокоит, что следующие клонированные хорьки не будут иметь генетического разнообразия. Это может сделать их восприимчивыми к разным паразитам и заболеваниям.Черноногие хорьки — это разновидность ласки, которую легко узнать по темным отметинам на глазах. Они ведут ночной образ жизни и питаются исключительно луговыми собачками.
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открытия - риа наука, сша

В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида

17:25 19.02.2021 (обновлено: 22:12 19.02.2021)
 
© AP Photo / U.S. Fish and Wildlife ServiceПервый клонированный черноногий хорек
Первый клонированный черноногий хорек - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / U.S. Fish and Wildlife Service
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черного хорька, сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США.
Животное по имени Элизабет Энн родилось в декабре прошлого года, но информацию о нем представили только сейчас. Клонирование удалось произвести благодаря замороженным генам другого хорька, умершего более тридцати лет назад. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один.

"Биотехнологии и геномные данные могут иметь значение благодаря усилиям по сохранению окружающей среды", — отметил ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак.

К другим видам, которые нуждаются в клонировании, ученые относят монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя.
Тем не менее ученых беспокоит, что следующие клонированные хорьки не будут иметь генетического разнообразия. Это может сделать их восприимчивыми к разным паразитам и заболеваниям.
Черноногие хорьки — это разновидность ласки, которую легко узнать по темным отметинам на глазах. Они ведут ночной образ жизни и питаются исключительно луговыми собачками.
 
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