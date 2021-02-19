https://ria.ru/20210219/khorek-1598207819.html

В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида

В США впервые успешно клонировали животное вымирающего вида

Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черного хорька, сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:25

2021-02-19T17:25

2021-02-19T22:12

открытия - риа наука

сша

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американским ученым впервые удалось клонировать вымирающий вид черного хорька, сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США.Животное по имени Элизабет Энн родилось в декабре прошлого года, но информацию о нем представили только сейчас. Клонирование удалось произвести благодаря замороженным генам другого хорька, умершего более тридцати лет назад. В ходе эксперимента родились два клона, но выжил только один.К другим видам, которые нуждаются в клонировании, ученые относят монгольскую дикую лошадь и вымершего странствующего голубя.Тем не менее ученых беспокоит, что следующие клонированные хорьки не будут иметь генетического разнообразия. Это может сделать их восприимчивыми к разным паразитам и заболеваниям.Черноногие хорьки — это разновидность ласки, которую легко узнать по темным отметинам на глазах. Они ведут ночной образ жизни и питаются исключительно луговыми собачками.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, сша