https://ria.ru/20210219/kholding-1598141315.html

В РФПИ сообщили о создании фармхолдинга "Биннофарм групп"

В РФПИ сообщили о создании фармхолдинга "Биннофарм групп"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), консорциум инвесторов в партнерстве с АФК "Система" и группой ВТБ завершили создание фармацевтического холдинга... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:39

2021-02-19T11:39

2021-02-19T11:53

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

россия

российско-китайский инвестиционный фонд (ркиф)

российский фонд прямых инвестиций

экономика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), консорциум инвесторов в партнерстве с АФК "Система" и группой ВТБ завершили создание фармацевтического холдинга "Биннофарм групп", "Система" и ВТБ совместно получат в нем 79%, РФПИ и международные фонды - 15,8%, говорится в сообщении РФПИ."Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), а также крупнейших ближневосточных фондов в партнерстве с АФК "Система" и группой ВТБ объявляет о завершении создания холдинга "Биннофарм групп", - говорится в сообщении.Ожидается, что объединенный холдинг войдет в тройку крупнейших российских фармацевтических производителей в рамках реализации долгосрочной стратегии консолидации российского фармрынка и создания ведущего производителя лекарственных средств и инновационных фармацевтических препаратов.Сформированный РФПИ консорциум инвесторов совместно с АФК "Система" и группой ВТБ внесли в капитал единого фармацевтического холдинга принадлежавшие им 85,6% акций АО "Алиум" (включает АО "Биннофарм"). Одновременно АФК "Система" и ВТБ внесли принадлежавшие им 56,2% акций ОАО "Синтез" (включает ЗАО "Биоком"). В результате эффективная доля консорциума РФПИ и международных фондов в едином холдинге составляет 15,8%, АФК "Система" совместно с ВТБ владеют 79%, оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами – физическими лицами."Создание одного из ведущих диверсифицированных фармацевтических холдингов позволит развивать производство высококачественных и инновационных лекарственных препаратов для улучшения качества и продолжительности жизни населения России. Примером такого подхода стало начало промышленного выпуска вакцины "Спутник V" для профилактики коронавирусной инфекции на базе завода "Биннофарм" в Зеленограде", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: "Алиум" (ранее "Оболенское"; в подмосковном Серпуховском районе), "Биннофарм" в Зеленограде и Красногорске, "Синтез" в Кургане и "Биоком" в Ставрополе. Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".

https://ria.ru/20210118/lekarstva-1593484486.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, российско-китайский инвестиционный фонд (ркиф), российский фонд прямых инвестиций, экономика