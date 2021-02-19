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В РФПИ сообщили о создании фармхолдинга "Биннофарм групп"
В РФПИ сообщили о создании фармхолдинга "Биннофарм групп"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), консорциум инвесторов в партнерстве с АФК "Система" и группой ВТБ завершили создание фармацевтического холдинга... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:39
2021-02-19T11:53
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
россия
российско-китайский инвестиционный фонд (ркиф)
российский фонд прямых инвестиций
экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), консорциум инвесторов в партнерстве с АФК "Система" и группой ВТБ завершили создание фармацевтического холдинга "Биннофарм групп", "Система" и ВТБ совместно получат в нем 79%, РФПИ и международные фонды - 15,8%, говорится в сообщении РФПИ."Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), а также крупнейших ближневосточных фондов в партнерстве с АФК "Система" и группой ВТБ объявляет о завершении создания холдинга "Биннофарм групп", - говорится в сообщении.Ожидается, что объединенный холдинг войдет в тройку крупнейших российских фармацевтических производителей в рамках реализации долгосрочной стратегии консолидации российского фармрынка и создания ведущего производителя лекарственных средств и инновационных фармацевтических препаратов.Сформированный РФПИ консорциум инвесторов совместно с АФК "Система" и группой ВТБ внесли в капитал единого фармацевтического холдинга принадлежавшие им 85,6% акций АО "Алиум" (включает АО "Биннофарм"). Одновременно АФК "Система" и ВТБ внесли принадлежавшие им 56,2% акций ОАО "Синтез" (включает ЗАО "Биоком"). В результате эффективная доля консорциума РФПИ и международных фондов в едином холдинге составляет 15,8%, АФК "Система" совместно с ВТБ владеют 79%, оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами – физическими лицами."Создание одного из ведущих диверсифицированных фармацевтических холдингов позволит развивать производство высококачественных и инновационных лекарственных препаратов для улучшения качества и продолжительности жизни населения России. Примером такого подхода стало начало промышленного выпуска вакцины "Спутник V" для профилактики коронавирусной инфекции на базе завода "Биннофарм" в Зеленограде", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: "Алиум" (ранее "Оболенское"; в подмосковном Серпуховском районе), "Биннофарм" в Зеленограде и Красногорске, "Синтез" в Кургане и "Биоком" в Ставрополе. Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, российско-китайский инвестиционный фонд (ркиф), российский фонд прямых инвестиций, экономика

В РФПИ сообщили о создании фармхолдинга "Биннофарм групп"

11:39 19.02.2021 (обновлено: 11:53 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), консорциум инвесторов в партнерстве с АФК "Система" и группой ВТБ завершили создание фармацевтического холдинга "Биннофарм групп", "Система" и ВТБ совместно получат в нем 79%, РФПИ и международные фонды - 15,8%, говорится в сообщении РФПИ.
"Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), а также крупнейших ближневосточных фондов в партнерстве с АФК "Система" и группой ВТБ объявляет о завершении создания холдинга "Биннофарм групп", - говорится в сообщении.
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Ожидается, что объединенный холдинг войдет в тройку крупнейших российских фармацевтических производителей в рамках реализации долгосрочной стратегии консолидации российского фармрынка и создания ведущего производителя лекарственных средств и инновационных фармацевтических препаратов.
Сформированный РФПИ консорциум инвесторов совместно с АФК "Система" и группой ВТБ внесли в капитал единого фармацевтического холдинга принадлежавшие им 85,6% акций АО "Алиум" (включает АО "Биннофарм"). Одновременно АФК "Система" и ВТБ внесли принадлежавшие им 56,2% акций ОАО "Синтез" (включает ЗАО "Биоком"). В результате эффективная доля консорциума РФПИ и международных фондов в едином холдинге составляет 15,8%, АФК "Система" совместно с ВТБ владеют 79%, оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами – физическими лицами.
"Создание одного из ведущих диверсифицированных фармацевтических холдингов позволит развивать производство высококачественных и инновационных лекарственных препаратов для улучшения качества и продолжительности жизни населения России. Примером такого подхода стало начало промышленного выпуска вакцины "Спутник V" для профилактики коронавирусной инфекции на базе завода "Биннофарм" в Зеленограде", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: "Алиум" (ранее "Оболенское"; в подмосковном Серпуховском районе), "Биннофарм" в Зеленограде и Красногорске, "Синтез" в Кургане и "Биоком" в Ставрополе. Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииРоссияРоссийско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)Российский фонд прямых инвестицийЭкономика
 
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