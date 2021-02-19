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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/kashel-1598251859.html
Проценко сообщил о разработке способа определения COVID-19 по кашлю
Проценко сообщил о разработке способа определения COVID-19 по кашлю
Определение коронавируса по кашлю изучается в настоящий момент, больница №40 в Коммунарке участвует в таком исследовании, сообщил главный врач учреждения Денис... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T22:40
2021-02-19T22:40
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Определение коронавируса по кашлю изучается в настоящий момент, больница №40 в Коммунарке участвует в таком исследовании, сообщил главный врач учреждения Денис Проценко.Он отметил, что еще в апреле он слышал по голосу и кашлю, заболевает ли человек , потому что кашель имеет характерный оттенок.Он отметил, что в подобных исследованиях участвует и больница в Коммунарке.
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Проценко сообщил о разработке способа определения COVID-19 по кашлю

22:40 19.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовДенис Проценко
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Определение коронавируса по кашлю изучается в настоящий момент, больница №40 в Коммунарке участвует в таком исследовании, сообщил главный врач учреждения Денис Проценко.
Он отметил, что еще в апреле он слышал по голосу и кашлю, заболевает ли человек , потому что кашель имеет характерный оттенок.
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"Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов, и был вопрос, заболевают ли ваши коллеги, я сказал да, причем то, что они заболевают, но я слышу по его разговору по телефону, потому что кашель имеет такой характерный оттенок, тогда так меня троллили, что вот по телефону диагноз можно установить, но дальше пошла мысль исследователей", - сказал Проценко на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, чем кашель при коронавирусе отличается от обычного кашля и можно ли разработать соответствующий алгоритм, чтобы определять коронавирус по кашлю.

Он отметил, что в подобных исследованиях участвует и больница в Коммунарке.

"Не только Сбербанк, несколько есть таких стартапов, в одном из таких проектов и участвует и наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем, но мы немножко пошли дальше, мы собрали и собираем эту базу данных, которую мы можем проанализировать не только по кашлю на определенные сутки заболевания, но и сопоставить характер кашля с лабораторными исследованиями, с изменениями на КТ и поискать корреляцию, вот то, чем мы сейчас занимаемся", - сказал Проценко.

 
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