Проценко сообщил о разработке способа определения COVID-19 по кашлю

"Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов, и был вопрос, заболевают ли ваши коллеги, я сказал да, причем то, что они заболевают, но я слышу по его разговору по телефону, потому что кашель имеет такой характерный оттенок, тогда так меня троллили, что вот по телефону диагноз можно установить, но дальше пошла мысль исследователей", - сказал Проценко на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, чем кашель при коронавирусе отличается от обычного кашля и можно ли разработать соответствующий алгоритм, чтобы определять коронавирус по кашлю.