Проценко сообщил о разработке способа определения COVID-19 по кашлю
"Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов, и был вопрос, заболевают ли ваши коллеги, я сказал да, причем то, что они заболевают, но я слышу по его разговору по телефону, потому что кашель имеет такой характерный оттенок, тогда так меня троллили, что вот по телефону диагноз можно установить, но дальше пошла мысль исследователей", - сказал Проценко на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, чем кашель при коронавирусе отличается от обычного кашля и можно ли разработать соответствующий алгоритм, чтобы определять коронавирус по кашлю.
"Не только Сбербанк, несколько есть таких стартапов, в одном из таких проектов и участвует и наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем, но мы немножко пошли дальше, мы собрали и собираем эту базу данных, которую мы можем проанализировать не только по кашлю на определенные сутки заболевания, но и сопоставить характер кашля с лабораторными исследованиями, с изменениями на КТ и поискать корреляцию, вот то, чем мы сейчас занимаемся", - сказал Проценко.