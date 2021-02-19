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Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
Разработанная холдингом "Швабе" (входит в Ростех) коротковолновая инфракрасная камера, изначально созданная для нужд МЧС, может применяться для установления... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T03:36
2021-02-19T03:36
россия
вадим калюгин
холдинг швабе
ростех
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Разработанная холдингом "Швабе" (входит в Ростех) коротковолновая инфракрасная камера, изначально созданная для нужд МЧС, может применяться для установления подлинности картин и определения их исторической ценности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Вадим Калюгин.По словам Калюгина, SWIR-камера, собранная инженерами НПО "Орион" (входит в "Швабе") уже была успешно применена в Государственном научно-исследовательском институте, специалисты которой в порядке эксперимента изучили через её объектив икону XVIII века и картину первой половины XX века."Разработка относится к технологиям двойного назначения, в первую очередь ее создавали для МЧС, чтобы в составе беспилотников проводить с ее помощью поисково-спасательные и разведывательные операции. В тумане, при пожаре и в глухом лесу – там, где задача непосильна человеческому глазу, на помощь придет наше всевидящее инфракрасное око", - рассказал Калюгин.К другим сферам применения SWIR-камеры замглавы "Швабе" отнёс контроль городского транспорта и сельское хозяйство (определение влажности почвы и характеристики посевов.
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россия, вадим калюгин, холдинг швабе, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва

Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры

03:36 19.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИностранные туристы у картины "Явление Христа народу" художника А. Иванова в Третьяковской галерее
Иностранные туристы у картины Явление Христа народу художника А. Иванова в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Разработанная холдингом "Швабе" (входит в Ростех) коротковолновая инфракрасная камера, изначально созданная для нужд МЧС, может применяться для установления подлинности картин и определения их исторической ценности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Вадим Калюгин.
"Инфракрасное излучение, наряду с рентгеном и ультрафиолетом, является главным инструментом при экспертизе и исследованиях техники живописи. Поэтому SWIR-камера (short wave infrared, или коротковолновый инфракрасный диапазон) "Швабе" показывает нижние слои краски, затертые надписи и даже подготовительный рисунок картины. Для определения художественной и исторической ценности предметов изобразительного искусства разработка незаменима", - сказал он.
По словам Калюгина, SWIR-камера, собранная инженерами НПО "Орион" (входит в "Швабе") уже была успешно применена в Государственном научно-исследовательском институте, специалисты которой в порядке эксперимента изучили через её объектив икону XVIII века и картину первой половины XX века.
"Разработка относится к технологиям двойного назначения, в первую очередь ее создавали для МЧС, чтобы в составе беспилотников проводить с ее помощью поисково-спасательные и разведывательные операции. В тумане, при пожаре и в глухом лесу – там, где задача непосильна человеческому глазу, на помощь придет наше всевидящее инфракрасное око", - рассказал Калюгин.
К другим сферам применения SWIR-камеры замглавы "Швабе" отнёс контроль городского транспорта и сельское хозяйство (определение влажности почвы и характеристики посевов.
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РоссияВадим КалюгинХолдинг ШвабеРостехМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
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