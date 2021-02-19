https://ria.ru/20210219/kamera-1598110497.html

Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры

Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры

Разработанная холдингом "Швабе" (входит в Ростех) коротковолновая инфракрасная камера, изначально созданная для нужд МЧС, может применяться для установления... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T03:36

2021-02-19T03:36

2021-02-19T03:36

россия

вадим калюгин

холдинг швабе

ростех

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Разработанная холдингом "Швабе" (входит в Ростех) коротковолновая инфракрасная камера, изначально созданная для нужд МЧС, может применяться для установления подлинности картин и определения их исторической ценности, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Вадим Калюгин.По словам Калюгина, SWIR-камера, собранная инженерами НПО "Орион" (входит в "Швабе") уже была успешно применена в Государственном научно-исследовательском институте, специалисты которой в порядке эксперимента изучили через её объектив икону XVIII века и картину первой половины XX века."Разработка относится к технологиям двойного назначения, в первую очередь ее создавали для МЧС, чтобы в составе беспилотников проводить с ее помощью поисково-спасательные и разведывательные операции. В тумане, при пожаре и в глухом лесу – там, где задача непосильна человеческому глазу, на помощь придет наше всевидящее инфракрасное око", - рассказал Калюгин.К другим сферам применения SWIR-камеры замглавы "Швабе" отнёс контроль городского транспорта и сельское хозяйство (определение влажности почвы и характеристики посевов.

https://ria.ru/20201124/zaryadka-1586105122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим калюгин, холдинг швабе, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва