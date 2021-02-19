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Вадим Калюгин: покажем в Эмиратах новейшие прицелы "Швабе"
Вадим Калюгин: покажем в Эмиратах новейшие прицелы "Швабе"
Одна из крупнейших в мире выставок вооружений IDEX-2021 открывается в воскресенье, 21 февраля, в столице ОАЭ Абу-Даби. Традиционным участником салона является... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:00
2021-02-19T11:01
ао "швабе – технологическая лаборатория"
ао "швабе – оборона и защита"
россия
вадим калюгин
холдинг швабе
интервью
технологии
интервью - авторы
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Одна из крупнейших в мире выставок вооружений IDEX-2021 открывается в воскресенье, 21 февраля, в столице ОАЭ Абу-Даби. Традиционным участником салона является российский холдинг "Швабе" (входит в ГК "Ростех") – ведущий производитель оптических комплексов военного и гражданского назначения. В преддверии юбилейного 15-го салона первый заместитель гендиректора "Швабе" Вадим Калюгин дал интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву, в котором рассказал о новинках холдинга на IDEX-2021 и самых актуальных разработках компании.– "Швабе" – постоянный участник салона IDEX. Что вы ожидаете от 15-й международной выставки вооружений и военной техники в Абу-Даби?– Действительно, предприятия холдинга участвуют в выставке IDEX с момента ее основания в 1993 году. В плане развития внешнеторговой деятельности Ближний Восток нам был всегда интересен. Что важно, интерес этот обоюдный. Наше присутствие на оружейном салоне в Абу-Даби – это контракты на поставку оборудования "Швабе", переговоры по наращиванию экспорта, встречи с представителями министерств и бизнеса.– Какие новинки холдинг представит на выставке в этом году?– На IDEX-2021 мы покажем прицелы ПО104 и ПО156 для спортивного и охотничьего нарезного оружия – впервые представим их за рубежом. Изделия новые, выпущены в ноябре прошлого года специалистами Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). По характеристикам они почти идентичны, разница в кратности увеличения: 1 и 4 – у ПО104, 1,5 и 6 – у ПО156.Уникальной особенностью обоих прицелов является возможность мгновенного сменного увеличения. С ними легко и быстро целиться, у них широкий угол обзора и шестиуровневая подсветка, они не выходят за габариты ствольной коробки оружия и при ношении на плече не задевают элементы амуниции стрелка. В общем, подчеркну, удобные и практичные инновационные продукты, у которых нет конкурентов в своем ценовом диапазоне.Еще одним изделием НПЗ, ожидающим заграничного дебюта на IDEX, станет коллиматорный прицел ПК-4 со сверхэкономным драйвером для регулирования подсветки прицельной марки – это наша запатентованная технология. Ее внедрение значительно повышает экономию расхода энергии в разных яркостных режимах работы прицела. При разряде батареи интенсивность подсветки прицельной марки не снижается, а само устройство переходит в режим максимального энергосбережения. Эта же технология, к слову, интегрирована и в упомянутые ПО104 и ПО156.В числе прочего везем ПО4х24, который, кстати, активно экспортируется в Европейский союз и США. В основе конструкции прицела лежит ПСО-1, легендарный прицел 1963 года для снайперских винтовок СВД. Покажем один из самых легких и компактных ночных монокуляров в мире ПН21К, который обеспечивает хорошую видимость даже в безлунную ночь. Его можно размещать как на голове, так и на каске, перемещать с одного глаза на другой, а также использовать в составе прицельных комплексов.– Что вы могли бы выделить из своего портфеля прицельной и наблюдательной техники?– Тепловизионный канал ТПК-К для обзора местности, обнаружения и распознавания целей на земле, на воде и в воздухе. Его можно использовать не только в прицельных комплексах БТТ, но и на других объектах гражданской и специальной инфраструктуры – охрана государственной границы, крупных промышленных объектов, аэропортов, энергосистем.ТПК-К создали на Красногорском заводе имени Зверева полностью на российской элементной базе и в соответствии с лучшими современными зарубежными аналогами.– Что планирует "Швабе" в рамках деловой программы на IDEX-2021?– Планируется ряд переговоров по обслуживанию поставленной ранее продукции военного назначения (ПВН). Холдинг "Швабе" является субъектом ВТС и имеет право на самостоятельную внешнеторговую деятельность в отношении ПВН, создание совместных предприятий, проведение ремонтных работ.В частности, мы можем экспортировать соответствующие запчасти, оказывать услуги по обучению, проведению сервисных работ и не только. Исходя из этого, планируются переговоры с различными иностранными компаниями. Как субъект ВТС, наш холдинг предлагает полный комплекс сервисного обслуживания оптических систем и приборов для бронетанковой техники и авиации.– "Швабе" участвует в программе диверсификации ОПК, что предполагает выпуск в том числе оборудования двойного назначения. Можете назвать наиболее интересные разработки в этом направлении?– Из уже известных – первая российская SWIR-камера, собранная инженерами научно-производственного объединения "Орион" (НПО "Орион"). Она одна из самых легких в мире, ее можно ставить на беспилотники с GoPro-подвесом и искать объекты в затрудненных условиях.Разработка относится к технологиям двойного назначения, в первую очередь ее создавали для МЧС – чтобы в составе беспилотников проводить с ее помощью поисково-спасательные и разведывательные операции. В тумане, при пожаре и в глухом лесу – там, где задача непосильна человеческому глазу, – на помощь придет наше всевидящее инфракрасное око.Но уникальные характеристики устройства SWIR-камеры позволяют применять ее и в других областях – в системах контроля городского транспорта и обеспечения безопасности. В сельском хозяйстве она помогает определить влажность почвы и характеристики посевов. С ее помощью можно находить фальшивые купюры, даже оценить подлинность старинных картин.Последнее – очень интересный и необычный пример использования разработки в гражданских целях. Три года назад в Государственном научно-исследовательском институте реставрации провели такой опыт: взяли икону 18 века и картину из первой половины 20-го и изучили их через объектив нашей камеры. Инфракрасное излучение, наряду с рентгеном и ультрафиолетом, является главным инструментом при экспертизе и исследованиях техники живописи, поэтому SWIR-камера "Швабе" показывает нижние слои краски, затертые надписи и даже подготовительный рисунок картины. Для определения художественной и исторической ценности предметов изобразительного искусства разработка НПО "Орион" незаменима.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/novator-1577727759.html
https://ria.ru/20201127/vintovka-1586543353.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/ekipirovka-1595111209.html
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ао "швабе – технологическая лаборатория", ао "швабе – оборона и защита", россия, вадим калюгин, холдинг швабе, интервью, технологии, интервью - авторы

Вадим Калюгин: покажем в Эмиратах новейшие прицелы "Швабе"

11:00 19.02.2021 (обновлено: 11:01 19.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"Первый заместитель гендиректора "Швабе" Вадим Калюгин
Первый заместитель гендиректора Швабе Вадим Калюгин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : пресс-служба холдинга "Швабе"
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Одна из крупнейших в мире выставок вооружений IDEX-2021 открывается в воскресенье, 21 февраля, в столице ОАЭ Абу-Даби. Традиционным участником салона является российский холдинг "Швабе" (входит в ГК "Ростех") – ведущий производитель оптических комплексов военного и гражданского назначения. В преддверии юбилейного 15-го салона первый заместитель гендиректора "Швабе" Вадим Калюгин дал интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву, в котором рассказал о новинках холдинга на IDEX-2021 и самых актуальных разработках компании.
– "Швабе" – постоянный участник салона IDEX. Что вы ожидаете от 15-й международной выставки вооружений и военной техники в Абу-Даби?
– Действительно, предприятия холдинга участвуют в выставке IDEX с момента ее основания в 1993 году. В плане развития внешнеторговой деятельности Ближний Восток нам был всегда интересен. Что важно, интерес этот обоюдный. Наше присутствие на оружейном салоне в Абу-Даби – это контракты на поставку оборудования "Швабе", переговоры по наращиванию экспорта, встречи с представителями министерств и бизнеса.
– Какие новинки холдинг представит на выставке в этом году?
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– На IDEX-2021 мы покажем прицелы ПО104 и ПО156 для спортивного и охотничьего нарезного оружия – впервые представим их за рубежом. Изделия новые, выпущены в ноябре прошлого года специалистами Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). По характеристикам они почти идентичны, разница в кратности увеличения: 1 и 4 – у ПО104, 1,5 и 6 – у ПО156.
Уникальной особенностью обоих прицелов является возможность мгновенного сменного увеличения. С ними легко и быстро целиться, у них широкий угол обзора и шестиуровневая подсветка, они не выходят за габариты ствольной коробки оружия и при ношении на плече не задевают элементы амуниции стрелка. В общем, подчеркну, удобные и практичные инновационные продукты, у которых нет конкурентов в своем ценовом диапазоне.
Еще одним изделием НПЗ, ожидающим заграничного дебюта на IDEX, станет коллиматорный прицел ПК-4 со сверхэкономным драйвером для регулирования подсветки прицельной марки – это наша запатентованная технология. Ее внедрение значительно повышает экономию расхода энергии в разных яркостных режимах работы прицела. При разряде батареи интенсивность подсветки прицельной марки не снижается, а само устройство переходит в режим максимального энергосбережения. Эта же технология, к слову, интегрирована и в упомянутые ПО104 и ПО156.
В числе прочего везем ПО4х24, который, кстати, активно экспортируется в Европейский союз и США. В основе конструкции прицела лежит ПСО-1, легендарный прицел 1963 года для снайперских винтовок СВД. Покажем один из самых легких и компактных ночных монокуляров в мире ПН21К, который обеспечивает хорошую видимость даже в безлунную ночь. Его можно размещать как на голове, так и на каске, перемещать с одного глаза на другой, а также использовать в составе прицельных комплексов.
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– Что вы могли бы выделить из своего портфеля прицельной и наблюдательной техники?
– Тепловизионный канал ТПК-К для обзора местности, обнаружения и распознавания целей на земле, на воде и в воздухе. Его можно использовать не только в прицельных комплексах БТТ, но и на других объектах гражданской и специальной инфраструктуры – охрана государственной границы, крупных промышленных объектов, аэропортов, энергосистем.
ТПК-К создали на Красногорском заводе имени Зверева полностью на российской элементной базе и в соответствии с лучшими современными зарубежными аналогами.
– Что планирует "Швабе" в рамках деловой программы на IDEX-2021?
– Планируется ряд переговоров по обслуживанию поставленной ранее продукции военного назначения (ПВН). Холдинг "Швабе" является субъектом ВТС и имеет право на самостоятельную внешнеторговую деятельность в отношении ПВН, создание совместных предприятий, проведение ремонтных работ.
В частности, мы можем экспортировать соответствующие запчасти, оказывать услуги по обучению, проведению сервисных работ и не только. Исходя из этого, планируются переговоры с различными иностранными компаниями. Как субъект ВТС, наш холдинг предлагает полный комплекс сервисного обслуживания оптических систем и приборов для бронетанковой техники и авиации.
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– Из уже известных – первая российская SWIR-камера, собранная инженерами научно-производственного объединения "Орион" (НПО "Орион"). Она одна из самых легких в мире, ее можно ставить на беспилотники с GoPro-подвесом и искать объекты в затрудненных условиях.
Разработка относится к технологиям двойного назначения, в первую очередь ее создавали для МЧС – чтобы в составе беспилотников проводить с ее помощью поисково-спасательные и разведывательные операции. В тумане, при пожаре и в глухом лесу – там, где задача непосильна человеческому глазу, – на помощь придет наше всевидящее инфракрасное око.
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Последнее – очень интересный и необычный пример использования разработки в гражданских целях. Три года назад в Государственном научно-исследовательском институте реставрации провели такой опыт: взяли икону 18 века и картину из первой половины 20-го и изучили их через объектив нашей камеры. Инфракрасное излучение, наряду с рентгеном и ультрафиолетом, является главным инструментом при экспертизе и исследованиях техники живописи, поэтому SWIR-камера "Швабе" показывает нижние слои краски, затертые надписи и даже подготовительный рисунок картины. Для определения художественной и исторической ценности предметов изобразительного искусства разработка НПО "Орион" незаменима.
 
АО "Швабе – Технологическая лаборатория"АО "Швабе – Оборона и Защита"РоссияВадим КалюгинХолдинг ШвабеИнтервьюТехнологииИнтервью - Авторы
 
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