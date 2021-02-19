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Израильтянка, вернувшаяся из Сирии при помощи России, прилетела на родину
Израильтянка, вернувшаяся из Сирии при помощи России, прилетела на родину
Гражданка Израиля, возвращённая из Сирии при посредничестве России, доставлена на родину, сообщила израильская государственная телерадиовещательная корпорация... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T06:30
2021-02-19T06:30
россия
владимир путин
биньямин нетаньяху
москва
тель-авив
сирия
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Гражданка Израиля, возвращённая из Сирии при посредничестве России, доставлена на родину, сообщила израильская государственная телерадиовещательная корпорация Кан.В ночь на пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильской гражданки из Сирии.Израильские СМИ ранее сообщили, что самолёт с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками.Ранее в четверг Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации агентства, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве РФ, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра.Как отмечает агентство, в среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.В среду агентство сообщало, что вторым сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.В апреле 2019 года Израиль переправил в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев после того, как из Сирии при содействии РФ были возвращены останки израильского танкиста Захарии Баумеля, который 37 лет числился пропавшим без вести.
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россия, владимир путин, биньямин нетаньяху, москва, тель-авив, сирия, израиль, в мире

Израильтянка, вернувшаяся из Сирии при помощи России, прилетела на родину

06:30 19.02.2021
 
© Flickr / ChrisСамолет Airbus A320 израильской авиакомпании Israir
Самолет Airbus A320 израильской авиакомпании Israir - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Flickr / Chris
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Гражданка Израиля, возвращённая из Сирии при посредничестве России, доставлена на родину, сообщила израильская государственная телерадиовещательная корпорация Кан.
"Израильтянка, перешедшая границу с Сирией, приземлилась в аэропорту имени Бен Гуриона вместе с израильской делегацией, которая планировала доставить ее из Москвы. Ожидается, что ШАБАК (служба общей безопасности) допросит ее об обстоятельствах случившегося", - говорится в сообщении Кан.
В ночь на пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильской гражданки из Сирии.
Израильские СМИ ранее сообщили, что самолёт с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками.
Ранее в четверг Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации агентства, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве РФ, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра.
Как отмечает агентство, в среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.
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В среду агентство сообщало, что вторым сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.
В апреле 2019 года Израиль переправил в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев после того, как из Сирии при содействии РФ были возвращены останки израильского танкиста Захарии Баумеля, который 37 лет числился пропавшим без вести.
 
РоссияВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуМоскваТель-АвивСирияИзраильВ мире
 
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