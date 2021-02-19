Евросоюз прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
17:27 19.02.2021 (обновлено: 17:42 19.02.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС, являющийся координатором совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), готов пригласить участников соглашения, а также США для неофициальных консультаций, чтобы обсудить дальнейшие действия по иранской ядерной сделке, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"Мы готовы с верховным представителем ЕС в качестве координатора (совместной комиссии) СВПД пригласить участников СВПД и США для неформальных консультаций, чтобы обсудить дальнейшие действия", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что иранская ядерная сделка переживает критический момент, ЕС ведет интенсивные переговоры с участниками СВПД и США.
В Евросоюзе приветствуют "первую положительную реакцию" на европейскую инициативу о консультациях по иранскому ядерному досье с участием США.
"Мы приветствуем первые положительные отзывы на это", - сказал собеседник агентства.
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По его словам окончательной договоренности по проведению таких неформальных консультаций пока нет, работа идет. "Приглашения еще не отправлены, требуется дополнительная работа",- сказал он.
"Больше всего нас беспокоят недавние и предстоящие действия Ирана в ядерной сфере. Единственный способ остановить ядерную эскалацию – это вернуть СВПД к выполнению ядерных обязательств, а также отменить санкции", - сказал собеседник агентства.