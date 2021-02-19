https://ria.ru/20210219/iran-1598208270.html

Евросоюз прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Евросоюз прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Глава дипломатии ЕС, являющийся координатором совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), готов пригласить участников соглашения, а... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:27

2021-02-19T17:27

2021-02-19T17:42

евросоюз

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС, являющийся координатором совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), готов пригласить участников соглашения, а также США для неофициальных консультаций, чтобы обсудить дальнейшие действия по иранской ядерной сделке, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Он добавил, что иранская ядерная сделка переживает критический момент, ЕС ведет интенсивные переговоры с участниками СВПД и США.В Евросоюзе приветствуют "первую положительную реакцию" на европейскую инициативу о консультациях по иранскому ядерному досье с участием США.По его словам окончательной договоренности по проведению таких неформальных консультаций пока нет, работа идет. "Приглашения еще не отправлены, требуется дополнительная работа",- сказал он.

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

иран

сша

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евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, в мире