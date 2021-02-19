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Евросоюз прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Евросоюз прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Глава дипломатии ЕС, являющийся координатором совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), готов пригласить участников соглашения, а... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:27
2021-02-19T17:42
евросоюз
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС, являющийся координатором совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), готов пригласить участников соглашения, а также США для неофициальных консультаций, чтобы обсудить дальнейшие действия по иранской ядерной сделке, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Он добавил, что иранская ядерная сделка переживает критический момент, ЕС ведет интенсивные переговоры с участниками СВПД и США.В Евросоюзе приветствуют "первую положительную реакцию" на европейскую инициативу о консультациях по иранскому ядерному досье с участием США.По его словам окончательной договоренности по проведению таких неформальных консультаций пока нет, работа идет. "Приглашения еще не отправлены, требуется дополнительная работа",- сказал он.
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евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, в мире

Евросоюз прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

17:27 19.02.2021 (обновлено: 17:42 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС, являющийся координатором совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), готов пригласить участников соглашения, а также США для неофициальных консультаций, чтобы обсудить дальнейшие действия по иранской ядерной сделке, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

"Мы готовы с верховным представителем ЕС в качестве координатора (совместной комиссии) СВПД пригласить участников СВПД и США для неформальных консультаций, чтобы обсудить дальнейшие действия", - сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что иранская ядерная сделка переживает критический момент, ЕС ведет интенсивные переговоры с участниками СВПД и США.
В Евросоюзе приветствуют "первую положительную реакцию" на европейскую инициативу о консультациях по иранскому ядерному досье с участием США.

"Мы приветствуем первые положительные отзывы на это", - сказал собеседник агентства.

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По его словам окончательной договоренности по проведению таких неформальных консультаций пока нет, работа идет. "Приглашения еще не отправлены, требуется дополнительная работа",- сказал он.

"Больше всего нас беспокоят недавние и предстоящие действия Ирана в ядерной сфере. Единственный способ остановить ядерную эскалацию – это вернуть СВПД к выполнению ядерных обязательств, а также отменить санкции", - сказал собеседник агентства.

 
ЕвросоюзСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАВ мире
 
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