Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/iran-1598112741.html
В Госдепе заявили о надежде на совместную с Россией работу по Ирану
В Госдепе заявили о надежде на совместную с Россией работу по Ирану
США рассчитывают, что общие интересы позволят работать с Россией и Китаем по иранскому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T06:05
2021-02-19T06:14
россия
вашингтон
москва
пекин
китай
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. США рассчитывают, что общие интересы позволят работать с Россией и Китаем по иранскому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента.Ранее Вашингтон заявил о заинтересованности в переговорах с Тегераном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, включая Москву и Пекин.Он добавил, что, те же самые интересы, вероятно, сохранились и несмотря на серьезные разногласия, можно работать с российской и китайской сторонами.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана как гарант неполучения им ядерного оружия. Соглашение не просуществовало и трех лет: в мае 2018 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Ирана.Тегеран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств по соглашению и отказался от ограничений в ядерной сфере.В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20 процентов), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598108833.html
россия
вашингтон
москва
пекин
китай
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_8356ce82c9e7683e834132802e6d7d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вашингтон, москва, пекин, китай, иран, сша, в мире

В Госдепе заявили о надежде на совместную с Россией работу по Ирану

06:05 19.02.2021 (обновлено: 06:14 19.02.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. США рассчитывают, что общие интересы позволят работать с Россией и Китаем по иранскому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента.
Ранее Вашингтон заявил о заинтересованности в переговорах с Тегераном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, включая Москву и Пекин.

"В прошлом Россия и Китай во время переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий играли конструктивную роль, поскольку не были заинтересованы в том, чтобы Иран получил ядерное оружие, не были заинтересованы в конфликте в регионе", — сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что, те же самые интересы, вероятно, сохранились и несмотря на серьезные разногласия, можно работать с российской и китайской сторонами.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана как гарант неполучения им ядерного оружия. Соглашение не просуществовало и трех лет: в мае 2018 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Ирана.
Тегеран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств по соглашению и отказался от ограничений в ядерной сфере.
В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20 процентов), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 01:44
США отозвали заявление Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана
 
РоссияВашингтонМоскваПекинКитайИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг сообщил детали обсуждения по "Северному потоку — 2" в конгрессе
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
01:50Глава Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"
01:24Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
Лента новостейМолния