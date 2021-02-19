https://ria.ru/20210219/iran-1598112741.html

В Госдепе заявили о надежде на совместную с Россией работу по Ирану

В Госдепе заявили о надежде на совместную с Россией работу по Ирану

США рассчитывают, что общие интересы позволят работать с Россией и Китаем по иранскому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T06:05

2021-02-19T06:05

2021-02-19T06:14

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пекин

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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. США рассчитывают, что общие интересы позволят работать с Россией и Китаем по иранскому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента.Ранее Вашингтон заявил о заинтересованности в переговорах с Тегераном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, включая Москву и Пекин.Он добавил, что, те же самые интересы, вероятно, сохранились и несмотря на серьезные разногласия, можно работать с российской и китайской сторонами.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана как гарант неполучения им ядерного оружия. Соглашение не просуществовало и трех лет: в мае 2018 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Ирана.Тегеран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств по соглашению и отказался от ограничений в ядерной сфере.В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20 процентов), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598108833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, москва, пекин, китай, иран, сша, в мире