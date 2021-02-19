В Госдепе заявили о надежде на совместную с Россией работу по Ирану
06:05 19.02.2021 (обновлено: 06:14 19.02.2021)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. США рассчитывают, что общие интересы позволят работать с Россией и Китаем по иранскому вопросу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента.
"В прошлом Россия и Китай во время переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий играли конструктивную роль, поскольку не были заинтересованы в том, чтобы Иран получил ядерное оружие, не были заинтересованы в конфликте в регионе", — сказал представитель Госдепа.
Он добавил, что, те же самые интересы, вероятно, сохранились и несмотря на серьезные разногласия, можно работать с российской и китайской сторонами.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана как гарант неполучения им ядерного оружия. Соглашение не просуществовало и трех лет: в мае 2018 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Ирана.
Тегеран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств по соглашению и отказался от ограничений в ядерной сфере.
В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20 процентов), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.